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Россияне как бешеные готовятся к следующему массированному удару: что известно

Россия продолжает готовиться к новым массированным ударам

сегодня, 17:58
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Недилько Ксения

Вооруженные Силы Российской Федерации готовятся к новому массированному удару по Украине. Об этом сообщает мониторинговый канал Tracking. Там отмечают, что за последние четыре дня на авиабазу Энгельс-2 восемь раз совершали посадку транспортные Ил-76, которые чаще всего снаряжают ракетами Х-101 стратегическую авиацию, а именно самолеты Ту-95МС.

Россияне как бешеные готовятся к следующему массированному удару: что известно

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Мониторы отмечают, что такая активность наблюдается на аэродромах РФ впервые за три года полномасштабной войны.

Россияне как бешеные готовятся к следующему массированному удару: что известно - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал, что враг продолжает испытывать на Харьковщине новые типы вооружения. Сейчас это дроны "Молния-1" и "Молния-2"”, FPV-дроны на оптоволокне.

"Принимаем все необходимые меры по усилению систем противодействия. Наши военные работают над этим круглосуточно", — добавил руководитель ХОВА.

Между тем руководитель полиции Харьковщины Петр Токарь в эфире Суспильного сообщил, что российский FPV-дрон долетел до Харькова и упал в лесополосе. Он нес с собой боевой заряд от ручного противотанкового гранатомета.

По его словам, после падения беспилотник обнаружить не удалось. "Я намеренно 20 мая посмотрел, что от ближайшей точки до Пятихаток — 26 км. Если враг действительно модифицировал этот FPV-дрон или, возможно, использовал какое-нибудь оборудование для ретрансляции сигнала, нам нужно готовиться к худшему и думать о том, каким образом мы будем бороться с новой угрозой", — говорит начальник полиции Харьковской области.                                                                                                                                                                                                                                                       



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