Россияне как бешеные готовятся к следующему массированному удару: что известно

Вооруженные Силы Российской Федерации готовятся к новому массированному удару по Украине. Об этом сообщает мониторинговый канал Tracking. Там отмечают, что за последние четыре дня на авиабазу Энгельс-2 восемь раз совершали посадку транспортные Ил-76, которые чаще всего снаряжают ракетами Х-101 стратегическую авиацию, а именно самолеты Ту-95МС.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Мониторы отмечают, что такая активность наблюдается на аэродромах РФ впервые за три года полномасштабной войны.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что враг продолжает испытывать на Харьковщине новые типы вооружения. Сейчас это дроны "Молния-1" и "Молния-2"”, FPV-дроны на оптоволокне.

"Принимаем все необходимые меры по усилению систем противодействия. Наши военные работают над этим круглосуточно", — добавил руководитель ХОВА.

Между тем руководитель полиции Харьковщины Петр Токарь в эфире Суспильного сообщил, что российский FPV-дрон долетел до Харькова и упал в лесополосе. Он нес с собой боевой заряд от ручного противотанкового гранатомета.

По его словам, после падения беспилотник обнаружить не удалось. "Я намеренно 20 мая посмотрел, что от ближайшей точки до Пятихаток — 26 км. Если враг действительно модифицировал этот FPV-дрон или, возможно, использовал какое-нибудь оборудование для ретрансляции сигнала, нам нужно готовиться к худшему и думать о том, каким образом мы будем бороться с новой угрозой", — говорит начальник полиции Харьковской области.