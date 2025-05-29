Украина получает боеприпасы от неожиданного союзника: это разозлило Россию

Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что "дружественная" к Москве Сербия поставляет Украине сотни тысяч снарядов к гаубицам и реактивным системам залпового огня, а также миллионы патронов для стрелкового оружия.

Сербия может отправлять оружие Украине. Фото из открытых источников

Пресс-служба СВР РФ опубликовала отчет, в котором утверждает, что Сербия, заявляющая о "нейтралитете" в отношении войны России против Украины, отправляла Киеву боеприпасы в большом количестве. Согласно данным российской разведки, Сербия продавала снаряды в третьи страны, однако конечным получателем оказалась Украина.

"Прикрытием для антироссийских действий является бесхитростная схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников. В числе последних чаще всего фигурируют страны НАТО, в первую очередь Чехия, Польша, Болгария", — говорится в отчете российской разведки.

Кроме того, СВР РФ отмечает, что Сербия в своих "схемах" начала также использовать "экзотические варианты" и якобы продавать оружие в африканские страны.

Служба внешней разведки России также оценила масштабы поставок оружия в Украину из Сербии в несколько тысяч снарядов и миллионы патронов.

"Вклад сербских оборонщиков в развязанную Западом войну, результатом которой в Европе хотели бы видеть "стратегическое поражение" России, исчисляется сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия", — пишет СВР РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия не в первый раз обвиняет Сербию в поставках оружия Украине. Представитель МИД РФ Мария Захарова в 2023 году заявила, что балканская страна передала Украине 3,5 тыс. ракет. Однако в Сербии объясняют, что они не поставляют оружие Украине, а продают его третьим странам, которые сами принимают решение, что делать с ним дальше.