Россияне перерезали важную трассу: два города, которые под угрозой

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Лиля Воробьева
Армия страны-агрессора России смогла перерезать трассу Покровск – Константиновка, что затруднило положение на этом участке фронта в Донецкой области. Об этом рассказал военный аналитик Иван Ступак в эфире телеканала FreeДом.
Наступление РФ (фото из открытых источников)
Как пояснил Ступак, перерезка этой дороги позволила российским военным развивать наступательные действия в направлениях Константиновки и Покровска.
"Сейчас россияне запускают новую фазу наступления: с одной стороны — с восточного направления на Покровск, с другой — с запада на Константиновку", — отметил эксперт.
Также он отметил, что сейчас трудно оценить, будет ли РФ достаточно ресурсов для реализации этого наступления и какой будет его продолжительность.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне как бешеные готовятся к следующему массированному удару . Вооруженные Силы Российской Федерации готовятся к новому массированному удару по Украине. Об этом сообщает мониторинговый канал Tracking. Там отмечают, что за последние четыре дня на авиабазу "Энгельс-2" восемь раз совершили посадку транспортные Ил-76, которые чаще всего снаряжают ракетами Х-101 стратегическую авиацию, а именно самолеты Ту-95МС.
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