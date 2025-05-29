Россияне перерезали важную трассу: два города, которые под угрозой

Армия страны-агрессора России смогла перерезать трассу Покровск – Константиновка, что затруднило положение на этом участке фронта в Донецкой области. Об этом рассказал военный аналитик Иван Ступак в эфире телеканала FreeДом.

Наступление РФ (фото из открытых источников)

"К сожалению, за последние три недели РФ удалось найти слабые места в украинских оборонных рубежах, и это нужно признать. Это вылилось в прорыв обороны между Покровском и Константиновкой — и это тоже нужно признавать", — заявил он.

Как пояснил Ступак, перерезка этой дороги позволила российским военным развивать наступательные действия в направлениях Константиновки и Покровска.

"Сейчас россияне запускают новую фазу наступления: с одной стороны — с восточного направления на Покровск, с другой — с запада на Константиновку", — отметил эксперт.

Также он отметил, что сейчас трудно оценить, будет ли РФ достаточно ресурсов для реализации этого наступления и какой будет его продолжительность.

"Пока речь идет о постепенном продавливании украинских позиций силами РФ, однако говорить о полноценном прорыве линии фронта преждевременно. Есть косвенные свидетельства того, что командование РФ опрокидывает дополнительные силы по другим направлениям именно на зону Покровская и Константиновки. Именно этот отрезок фронта они сейчас считают самым перспективным для дальнейшего давления".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне как бешеные готовятся к следующему массированному удару . Вооруженные Силы Российской Федерации готовятся к новому массированному удару по Украине. Об этом сообщает мониторинговый канал Tracking. Там отмечают, что за последние четыре дня на авиабазу "Энгельс-2" восемь раз совершили посадку транспортные Ил-76, которые чаще всего снаряжают ракетами Х-101 стратегическую авиацию, а именно самолеты Ту-95МС.