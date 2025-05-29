Скандальная семья юристов Дармограй оказалась партнерами земельного магната Задираки - СМИ

Обвиненный в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями бывший заместитель председателя правления Государственной продовольственной зерновой корпорации Украины Андрей Задирака может руководить своим бизнесом через доверенных лиц, в частности речь идет о его тесте Иване Логвиненко, семье юристов Дармограй и Александре Куракове, который был менеджером владельца агробизнеса группы "Провагроинвест" Павла Бабича.

Земельные схемы Задиры могут работать в Украине

По данным издания "Коротко.Про", Задирака скрывается от правосудия в Европе из-за рейдерских схем захвата земли в Житомирские области общая стоимость которых составляет 600 млн гривен. Суть дела заключалась в том, что бывший колхоз передал свои земли коллективному сельхозпредприятию, которое передало часть наделов общине. А само КСП был ликвидирован.

Как установило следствие, через 13 лет после завершения деятельности кооператива, Задирака организовал фальшивое собрание, восстановил КСП юридически, нанял бывшего руководителя и отменил ликвидацию. По этой схеме ему объявили подозрения по статьям об организации мошенничества в особо крупных размерах и пособничестве злоупотреблению должностными лицами своим положением.

О подозрении ему было доложено в марте прошлого года, однако Задирака скрывается в Греции. Кроме того, как пишет издание, схемы Задираки продолжают работать и подобные случаи наблюдаются в других регионах.

Один из ключевых фигурантов скандальных земельных дел оказался Антон Куценко. Он партнер Андрея Задираки в компании "Полесье". Куценко подозревается в незаконном завладении более 1000 гектаров земли в Емильчинской общине Житомирской области. Другой соратник Задираки, Александр Шептий, связанный со СПК "Морозовский", фигурирует в деле о незаконном отчуждении земель бывшего КСП им. Чкалова, площадь которых составляет 2700 га.

Еще одна структура, приближенная к Задираке, связана с ООО "Агропаладиум-Плюс". Эта компания заключала сомнительные договоры аренды и обрабатывала принадлежащие отдельным гражданам земельные участки.

Кроме того, компания "Полесье" является фигурантом дела о незаконном "возрождении" колхоза в Сущанской общине Олевского района. В результате этих действий были изменены владельцы и оформлен контроль над 117 га земли.

Сходные схемы с перерегистрацией старых колхозов и уменьшением количества участников до нескольких лояльных лиц, связанных с Задиракой, были реализованы и в других предприятиях: "Дуга", "Долина", им. Пархоменко, "Авангард", "Березники", "Заря", "Новый путь". В общей сложности партнерам Задираки удалось завладеть примерно 2000 га земель, принадлежавших местным общинам.

" Частью активов беглого экс-чиновника управляют его тесть Иван Логвиненко (бенефициар ООО "Агро Инвест Лугины", "Острожская зерновая компания", "Лугинская зерновая компания"), а также семья юристов Дармограй: Татьяна Дармограй управляет земельным банком, ее муж, бывший судья Емильчинского райсуда Иван Дармограй обеспечивает "правовую поддержку", в том числе в местных судебных органах, а их дочь Дарья Матвиенко (Дармограй) представляет интересы компаний в земельных спорах в судах. В их круг входят также лучшая подруга Татьяны – государственный регистратор Ирина Демьянчук и ее дочь Ольга Омелянчук. Кроме того, в таких активах как "Каширская зерновая компания", "БСК Агро" и "Полесская аграрная группа", которые фактически контролирует Задирака, его интересы фактически представляет Александр Кураков, бывший менеджер владельца другого крупного агробизнеса — группы "Провагроинвест" Павла Бабича", — говорится в материале.

Кроме того, издание пишет, что компании Задираки и сегодня выстраивают новые схемы вывода из государственной и коммунальной собственности в Житомирской и Ровенской областях примерно 2 тыс. га земель.