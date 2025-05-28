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Масштабное наступление РФ на Донбассе и севере: стоит ли говорить об эскалации

Донетчина остается главным стратегическим направлением для РФ

сегодня, 12:25
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Клименко Елена

Пока говорить о переносе основного ударного направления российских войск на север Украины преждевременно. Об этом в эфире Radio NV заявил военный аналитик Денис Попович.

Масштабное наступление РФ на Донбассе и севере: стоит ли говорить об эскалации

Фото: скриншот

Он отметил, что, несмотря на заявления о создании буферной зоны на территории Харьковской и Сумской областей, в Донецкой области продолжаются интенсивные боевые действия. По словам военных из Покровского и Торецкого района, противник не только не уменьшает активность, а наоборот — усиливает давление, особенно с западного направления в сторону Днепропетровской области. Целью таких действий является перерезание логистических путей между Покровском и Константиновкой, в частности, продвижение вдоль важных дорог.

Попович подчеркнул, что российское командование перебрасывает основные силы именно на Донецкое направление. Там продолжаются попытки оцепления ключевых городов — Покровская и Константиновки. И хотя Путин поставил задачу создать буферную зону на севере, ресурсов для полноценного наступления одновременно на нескольких участках фронта у России нет.

"Россия выберет одно приоритетное направление, где сосредоточит усилия, удерживая напряжение на других участках, чтобы сдержать передислокацию украинских резервов. Я все еще убежден, что главный удар и дальше сосредоточен на Донбассе", — подытожил Попович.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщал о намерениях РФ осуществить масштабное наступление летом. В частности, противник планирует выйти на границу с Днепропетровской областью, захватить Покровск и Константиновку, а также создать 10-километровую буферную зону в Сумской области.

Информацию об этих планах подтвердило и The Washington Post, отметив, что Кремль сосредотачивается на Донбассе, в то же время рассматривая менее масштабные операции на Сумщине и Харьковщине.

Портал "Комментарии" уже писал, что, как информирует издание The Washington Post, основная цель РФ — захватить Покровск и Константиновку. Константиновка пока не находится у линии фронта, но город удобно атаковать с трех направлений.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7l9zcsYD39M
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