В Конгрессе США сообщили потери России за полномасштабную войну

Россия потеряла от 790 000 до 900 000 погибших и раненых в Украине. Об этом говорится в отчете Исследовательской службы США.

Оккупанты. Фото из открытых источников

Эти показатели указаны по состоянию на апрель 2025 года и включают коллаборантов из оккупированных РФ украинских территорий, говорится в отчете.

Большие потери разъясняют внедрением тактики массированных "мясных штурмов" и ограниченной гибкостью командования на тактическом уровне.

Особенно губительны были потери среди элитных и профессиональных военных, а также младших офицеров. Новобранцы имеют меньшую подготовку, чем те, кого они заменяют, что усугубляет негативные последствия потерь и еще больше снижает эффективность российских военных подразделений.

Эти потери будут оказывать губительное влияние на военный потенциал России еще долгое время после завершения войны в Украине, заключают исследователи.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат из фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что уровень мобилизации в Украине позволяет восполнить потери раненых и убитых на войне.

Федор Вениславский на брифинге рассказал о темпах мобилизации в Украине. По его словам, процесс набора военнообязанных в армию позволяет обеспечить потери на войне. Кроме того, в начале действия нового закона были увеличены темпы мобилизации.

"После принятия закона, которым мы усовершенствовали вопрос мобилизации, имел место определенный всплеск количества мобилизованных граждан, затем он несколько спал, и на сегодняшний день последние месяцы держится на одном и том же уровне, который обеспечивает пополнение тех безвозвратных и санитарных потерь, которые есть в Вооруженных силах, в Секторе безопасности и обороны", — сказал Вениславский.