"Украинские военные не выпускают жителей Константиновки": что известно

Российская пропаганда распространяет фейк о том, что якобы украинские военные не выпускают мирных жителей из Константиновки Донецкой области, якобы чтобы прикрываться ими как "живым щитом". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

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По словам кремлевских пропагандистов, на выездах из города стоят "заградительные отряды ВСУ", блокирующие эвакуацию.

"На самом деле эти сообщения – очередной фейк ru-пропаганды. Эвакуация из Константиновки и населённых пунктов Константиновской общины продолжается. Местные власти, полиция и правоохранители активно способствуют выезду гражданского населения: организуются эвакуационные рейсы, предоставляется транспорт, обеспечивается гуманитарная поддержка и сопровождение в безопасные регионы.

Россия систематически пытается дискредитировать украинских военных в глазах жителей прифронтовых районов. Подобной ложью России прикрывает свои попытки сорвать эвакуацию гражданских из опасных районов. РФ заинтересована в том, чтобы люди оставались в зоне боевых действий для сдерживания действий украинских военных", – отмечают в ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Минобороны РФ заявляют, что Вооруженные Силы России оккупировали Константиновку в Сумской области, а также населенный пункт Зеленое Поле Донецкой области.

Военный эксперт Андрей Марочко в комментарии прокремлевскому агентству ТАСС заявил, что военнослужащие ВС РФ взятием Константиновки Сумской области зачистили участок административной границы РФ и выбили из нее подразделения Вооруженных сил Украины.

"Взятие Константиновки в Сумской области позволило зачистить участок административной границы Российской Федерации, создать небольшую буферную зону. <…> Также сейчас наши военнослужащие действуют немного северо-западнее Константиновки, продвигаясь и выбивая украинских боевиков от административной границы Российской Федерации", — сказал он.