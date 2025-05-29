logo

BTC/USD

106887.06

ETH/USD

2646.77

LTC/USD

95.57

USD/UAH

41.72

EUR/UAH

47.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Украинские военные не выпускают жителей Константиновки": что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

"Украинские военные не выпускают жителей Константиновки": что известно

Пропагандисты пишут, что ВСУ не выпускают людей из Константиновки в Донецкой области

сегодня, 17:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российская пропаганда распространяет фейк о том, что якобы украинские военные не выпускают мирных жителей из Константиновки Донецкой области, якобы чтобы прикрываться ими как "живым щитом". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

"Украинские военные не выпускают жителей Константиновки": что известно

Иллюстративное фото

По словам кремлевских пропагандистов, на выездах из города стоят "заградительные отряды ВСУ", блокирующие эвакуацию.

"На самом деле эти сообщения – очередной фейк ru-пропаганды. Эвакуация из Константиновки и населённых пунктов Константиновской общины продолжается. Местные власти, полиция и правоохранители активно способствуют выезду гражданского населения: организуются эвакуационные рейсы, предоставляется транспорт, обеспечивается гуманитарная поддержка и сопровождение в безопасные регионы.

Россия систематически пытается дискредитировать украинских военных в глазах жителей прифронтовых районов. Подобной ложью России прикрывает свои попытки сорвать эвакуацию гражданских из опасных районов. РФ заинтересована в том, чтобы люди оставались в зоне боевых действий для сдерживания действий украинских военных", – отмечают в ЦПД.

”Украинские военные не выпускают жителей Константиновки”: что известно - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Минобороны РФ заявляют, что Вооруженные Силы России оккупировали Константиновку в Сумской области, а также населенный пункт Зеленое Поле Донецкой области.

Военный эксперт Андрей Марочко в комментарии прокремлевскому агентству ТАСС заявил, что военнослужащие ВС РФ взятием Константиновки Сумской области зачистили участок административной границы РФ и выбили из нее подразделения Вооруженных сил Украины.

"Взятие Константиновки в Сумской области позволило зачистить участок административной границы Российской Федерации, создать небольшую буферную зону. <…> Также сейчас наши военнослужащие действуют немного северо-западнее Константиновки, продвигаясь и выбивая украинских боевиков от административной границы Российской Федерации", — сказал он.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости