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Ракетные удары по двум областям: есть пострадавшие

Россия обстреляла крылатыми ракетами две области Украины

сегодня, 11:05
Автор:

Козлова Альбіна
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Ракетные удары по двум областям: есть пострадавшие

фото Телеграм Сумская ОВА

Ночью оккупанты запустили ракеты по Львовской и Сумской областях. В местных администрациях говорят, что есть пострадавшие в результате обстрелов.

Во Львовской области ранения получили пять человек – в Стрыйском и Самборском районах. Степень повреждений разная, есть легкие и средней тяжести, госпитализированы четверо людей. Ракетами целились по железнодорожной инфраструктуре на указанных участках. В результате взрыва четырех ракет задерживается несколько поездов, есть существенные повреждения на железной дороге, сообщает глава ОВА Максим Козицкий.

На странице Укрзализныци отмечают, что информация об ударе по Бескидскому тоннелю не соответствует действительности. Частично возобновили движение по участку в Стрыйском районе. Некоторые поезда еще задерживаются, но для пассажиров опасности нет. На больших железнодорожных станциях пассажирам раздают бесплатное горячее питание.

В Сумской области три человека получили ранения, их госпитализировали. В течение ночи было три ракетных удара по населенным пунктам из вражеской авиации. Обстреляли территорию Сумского района, Краснопольского громады. Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

В жилой дом попала ракета, несколько домохозяйств повреждены, есть разрушения домов и хозяйственных сооружений. Завалы разбирают спасатели.

За минувшие сутки на территории Краснопольской общины российские беспилотники сбрасывали взрывные устройства. Специалисты говорят, что возможен радиус поражения 30-50 метров. Власти предупреждают граждан не трогать предметы на улицах, полях, во дворах, а вызвать взрывотехников.

Как писал портал "Комментарии", в оккупированной Херсонской области россияне нанимаются на работу к местным.

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Ракетные удары по двум областям: есть пострадавшие - фото 7
Ракетные удары по двум областям: есть пострадавшие - фото 8
Ракетные удары по двум областям: есть пострадавшие - фото 9
Ракетные удары по двум областям: есть пострадавшие - фото 10


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Источник: https://t.me/kozytskyy_maksym_official/ https://t.me/Zhyvytskyy
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