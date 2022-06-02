Ракетные удары по двум областям: есть пострадавшие

Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
фото Телеграм Сумская ОВА
Ночью оккупанты запустили ракеты по Львовской и Сумской областях. В местных администрациях говорят, что есть пострадавшие в результате обстрелов.
Во Львовской области ранения получили пять человек – в Стрыйском и Самборском районах. Степень повреждений разная, есть легкие и средней тяжести, госпитализированы четверо людей. Ракетами целились по железнодорожной инфраструктуре на указанных участках. В результате взрыва четырех ракет задерживается несколько поездов, есть существенные повреждения на железной дороге, сообщает глава ОВА Максим Козицкий.
В Сумской области три человека получили ранения, их госпитализировали. В течение ночи было три ракетных удара по населенным пунктам из вражеской авиации. Обстреляли территорию Сумского района, Краснопольского громады. Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.
В жилой дом попала ракета, несколько домохозяйств повреждены, есть разрушения домов и хозяйственных сооружений. Завалы разбирают спасатели.
За минувшие сутки на территории Краснопольской общины российские беспилотники сбрасывали взрывные устройства. Специалисты говорят, что возможен радиус поражения 30-50 метров. Власти предупреждают граждан не трогать предметы на улицах, полях, во дворах, а вызвать взрывотехников.
Как писал портал "Комментарии", в оккупированной Херсонской области россияне нанимаются на работу к местным.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости