Что не так с мобилизацией: реально ли ликвидировать ТЦК, а их работников отправить на фронт

В последние дни набрала обороты дискуссия о возможности расформирования ТЦК и отправки освобожденных военных на фронт. В частности, скандально известная нардепка Марьяна Безуглая заявила, что ликвидация ТЦК освободила бы до 50 тысяч военнослужащих, которые могли бы пополнить боевые подразделения. В Минобороны уже ответили, что в ТЦК работают 36 тысяч человек, из которых почти 7 тысяч – гражданские и около 3 тысяч – женщины. О чем говорит эта дискуссия – это больше похоже на хайп или действительно может быть принято решение по ликвидации ТЦК? Смогут ли их заменить рекрутинговые центры? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

ТЦК как структура себя дискредитировала

Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский так прокомментировал ситуацию:

"Вопрос работы ТКЦ и СП является одним из самых дискуссионных в украинском обществе. С одной стороны, все понимают необходимость ротации на фронте и, соответственно, мобилизации. С другой – мы буквально ежедневно видим новости о миллионных незаконных состояниях руководителей ТЦК, полученых за предоставление возможности военнообязанным избежать мобилизации, бусификацию, которая нарушает базовые права человека и т.д.".

Эксперт подчеркивает важно понимать, что действия ТЦК бросают тень на всех защитников Украины. Множество военных жалуются на то, что граждане начали иначе на них реагировать, опасаться, избегать контакта. Хотя мы все помним, что еще в 2022 году военные были, пожалуй, самым уважаемым слоем населения. Теперь же в них видят не защитников, а работников ТЦК.

"Соответственно ТЦК как структура себя дискредитировала. Нужен, условно говоря, ребрендинг. Это, конечно, не увеличит количество добровольцев, но это улучшит ситуацию с отношением к военным в обществе, ведь они как никто заслуживают уважения", – отметил Денис Гороховский.

Что касается создания бригад из них, то, отмечает эксперт, этот вопрос сугубо военный, поэтому комментировать инициативу с точки зрения военной рациональности было бы некорректно.

"Но ведь, с точки зрения, опыта того же ТЦК, которые мобилизуют буквально всех, кто в них попадает, убежден, что значительное количество из 36 тысяч работающих там смогут усилить ряды украинских защитников. Тем более, что среди них есть люди, имеющие соответствующее образование, звание и опыт работы в армейских структурах. Конечно же, нужно, в первую очередь, руководствоваться принципом здравого смысла, потому что важно изменить принцип мобилизации, а не просто изменить название учреждения, которое за него отвечает", – подытожил Денис Гороховский.

Работников ТЦК следует направить на усиление ВСУ

Председатель профсоюза Украинский независимый фонд юристов, председатель АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец отметил, что касается дискуссии о направлении работников ТЦК в Вооруженные силы Украины, то в данном случае, подчеркнул эксперт, она демонстрирует полную профессиональную неосведомленность двух сторон этого бессмысленного спора.

"С одной стороны, ТЦК пытается манипулировать цифрами, пытается манипулировать как работник Полтавского ТЦК относительно наличия там большинства гражданских лиц, хотя мы видим все, что люди там находятся в военной форме, а на каком тогда основании они ее носят непонятно. Потому что это фактически административное правонарушение – незаконное ношение военной формы. Поэтому объективно мы понимаем, что они военнослужащие. Конечно, большинство из них военнослужащие так называемых рот охран территориальных центров комплектования. Поэтому, если смотреть именно на роты охран ТЦК, то нужно от этого и отталкиваться – сколько человек там нужно или можно ли охрану ТЦК передать органам Национальной полиции, как это в свое время произошло с судами. А потом создать какую-нибудь специальную службу. Думаю, что на сегодняшний день органы Национальной полиции смогут эффективно охранять, а лица, находящиеся в ротах охраны и имеющие соответственно боевой опыт могут эффективно использоваться уже в Вооруженных силах Украины при выполнении конкретных боевых задач, а не, на мой взгляд, для превышения своих полномочий", – отметил эксперт.

Он добавляет, то, что мы видим на улицах и ежедневно в социальных сетях в исполнении военнослужащих – это прямо противоречит нормам Конституции Украины, а именно 17-й статье, где прямо запрещено использование Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований для ограничения прав и свобод граждан Украины

"Поэтому эти увлечения, так называемая "бусификация" – это прямое нарушение норм Конституции и, в том числе, Уголовного Кодекса в части превышения служебных полномочий. Учитывая эти обстоятельства обычно, как это 30 лет и осуществлялось, сотрудники ТЦК – это в большинстве своем должны быть гражданские лица и их задачи – фактически наладить и вести должным образом военный учет, а не хватать и не искать военнообязанных лиц. Это задача совсем других органов. В первую очередь Национальной полиции, в случае, если лицо уклоняется от военной службы. Поэтому, если к этому вопросу подойти профессионально, то, конечно, все военнообязанные лица и военнослужащие, которые сейчас находятся в ТЦК или подчиняются ТЦК или находятся в так называемых ротах охран ТЦК, могут быть направлены в Вооруженные силы Украины, чтобы их усилить". , – говорит адвокат.

Тем более, продолжает Ростислав Кравец, ВСУ не помешают специалисты, имеющие боевой опыт. Никакого вреда работе ТЦК это не нанесет.

"Что касается ТЦК, то, конечно, само расформирование или переименование их ничего хорошего не даст. Это совершенно нелепая идея. Лучше просто направить те ресурсы, которые хотят выделить на переименование или расформирование ТЦК, на надлежащую организацию работы по военному учету и мобилизации. Без применения "бусификации" и без превышения служебных полномочий. Что, на мой взгляд, даст гораздо больший эффект, чем попытка постоянно проводить реформы, на что я уже неоднократно обращал внимание, с единственной целью – не нести ответственность за последствия своих действий. Потому что всегда можно спрятаться за реформами в ответ на вопрос: почему, тем не менее, не работает система? А так, я считаю, что нужно просто действительно направить военных на прохождение службы и усиление Вооруженных сил Украины. И должным образом организовать работу гражданских, которые там останутся. А только переименование ТЦК или что-то другое ничего хорошего не даст, кроме расходов госбюджета и, опять же, ухода от ответственности за свою полную профессиональную неспособность должным образом выполнять свои обязанности", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

Читайте на портале "Комментарии" — работники ТЦК не пойдут на фронт: из них невозможно создать ни одной бригады.



