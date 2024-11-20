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Кремль манипулирует закрытием посольств, чтобы повлиять на украинцев: Коваленко

Россия играет на страхах: Кремль расшатывает панику из-за закрытия посольств, - Коваленко

20 ноября 2024, 14:02
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Черновалова Кристина

Россия продолжает готовиться к ракетным атакам на Украину, особенно в зимний период, используя проверенные тактики воздействия. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он отметил, что такое поведение врага было предсказуемым, и украинцам нужно действовать взвешенно и соблюдать правила безопасности.

Кремль манипулирует закрытием посольств, чтобы повлиять на украинцев: Коваленко

Как Россия сеет страх среди украинцев из-за закрытия посольств

Россия уже не впервые использует холодное время года для усиления давления на Украину. По словам Коваленко, враг накапливает ракеты, готовит авиацию и флот, делая ставку на крылатые и баллистические ракеты. Дроны, в свою очередь, используются для истощения украинской системы противовоздушной обороны.

Однако планы Кремля не являются тайной для украинских Сил обороны, которые готовы к противодействию.

Одновременно с подготовкой обстрелов Россия пытается расшатать общество информационными атаками. Например, закрытие посольств некоторых стран в Украине Кремль использует для нагнетания паники среди граждан. Однако, как отметил Коваленко, полномасштабная война продолжается уже почти три года, и украинцы должны холодно оценивать такие ситуации.

В ситуации постоянной опасности украинцам советуют:

  • Предварительно подготовить безопасные места для укрытия.

  • Просчитать маршрут и время, которое нужно, чтобы добраться до укрытия.

  • Постоянно следить за официальными сообщениями, особенно от воздушных сил.

Такие действия позволят не только сохранить спокойствие, но и обеспечить свою безопасность.

Ранее "Комментарии" писали, что из-за угрозы масштабных ракетных ударов посольства Испании, Италии и Греции в Украине временно прекращает свою деятельность. Этот шаг отражает ужесточение мер безопасности для защиты работников и граждан.



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