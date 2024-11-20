Чем закончился скандал: СМИ узнали, продолжает ли РФ поставки газа через Украину в ЕС

Экспорт российского газа в Европу через Украину 20 октября был стабильным, свидетельствуют данные подконтрольного Кремлю "Газпрома", причем потоки в Австрию из Словакии также не изменились. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Reuters.

Газ. Фото из открытых источников

16 октября, "Газпром" прекратил поставки газа австрийской OMV из-за контрактного спора, сообщила венская компания, в то время как "Газпром" этого не комментирует.

Куда были перенаправлены объемы газа, предназначенные для OMV, непонятно.

Словацкая государственная компания SPP заявила, что продолжает получать газ из России, и предположила, что другие покупают больше, поскольку в Европе все еще существует "большой интерес" к российскому газу.

Газпром заявил, что в среду отправит 42,4 миллиона кубометров газа в Европу через Украину, столько же, сколько и во вторник.

Запросы на поставки газа в Австрию из Словакии были стабильными по сравнению с уровнем вторника, примерно на 13% ниже уровня, который наблюдался до того, как Россия прекратила поставки газа компании OMV. Заявки на поставки в Чехию из Словакии соответствовали уровням этого месяца.

Читайте также на портале "Комментарии" — власти Чехии летом 2023 года публично объявили о полной независимости от российского природного газа, отчитавшись, что сократили импорт почти до нуля. Теперь же, как показывают данные сети, страна импортирует по крайней мере часть российского топлива через Словакию. Об этом пишет "Bloomberg".

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