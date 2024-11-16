Страна ЕС, которая активно поддерживает Украину, вновь начала закупать российский газ

Власти Чехии летом 2023 года публично объявили о полной независимости от российского природного газа, отчитавшись, что сократили импорт почти до нуля. Теперь же, как показывают данные сети, страна импортирует по крайней мере часть российского топлива через Словакию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Российский газ. Фото: из открытых источников

Отмечается, что эти относительно дешевые поставки должны резко прекратиться в конце года, когда истечет срок действия соглашения, разрешающего потоки из России в Европейский союз через Украину. Хотя страны Центральной Европы заявили, что они обеспечены достаточным количеством поставок, они все равно могут столкнуться с более высокими расходами.

"Российский газ поступает в Чешскую Республику просто потому, что это экономически выгодно. Одним из факторов является транзитная плата в размере 2,5 евро за мегаватт-час, введенная Германией", — написал в отчете аналитик чешского подразделения KBC Groep NV Доминик Русинко.

В материале говорится, что у Чехии нет никаких договорных обязательств с "Газпромом", но ее поставки из соседней Словакии резко подпрыгнули с прошлого года.

Данные чешского оператора трубопроводов Net4Gas показывают, что объем предполагаемого российского природного газа, поступающего в страну с востока, увеличился примерно до половины всех входящих потоков прошлой зимой и примерно до 74% в этом квартале. Небольшая часть идет транзитом через страну в Германию и Польшу.

После начала большой войны в Украине страна нарастила импорт газа из нероссийских источников, включая Норвегию и терминал сжиженного природного газа в Нидерландах. Но эти поставки должны пересекать несколько стран, чтобы достичь пункта назначения, а выходная пошлина на границе с Германией и сбор за хранение сделали их более дорогими.

По информации чешского Министерства промышленности и торговли, сборы Германии сделали поставки более дорогими. Это, в свою очередь, привело к тому, чтобы возобновить потоки из России.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европа все еще боится остаться без российского газа: что произошло с ценами.



