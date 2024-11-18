Почему именно сейчас Белый дом снял запрет на удары по России: изменит ли это ход войны

Президент США Джо Байден снял некоторые ограничения на использование дальнобойного оружия для Украины. Как сообщает The New York Times, Джо Байден позволяет Украине использовать ATACMS для ударов по Курской области, на территории России. В свою очередь, сын Трампа назвал "имбицилами" тех, кто позволил Украине бить ракетами вглубь РФ. Он заявил, что это провоцирует Третью мировую войну. Почему сейчас Белый дом снял запрет на удары по России? Может ли это изменить ход войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Удары по России. Фото из открытых источников

Решение может в определенной степени повлиять на ход войны

Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко так прокомментировала ситуацию:

"Это решение, если верить инсайдам западной прессы, было принято в ответ на информацию о привлечении Россией северокорейских войск в войне против Украины и, в первую очередь, направлено на удары по Курской области. Но оно совпало со сменой власти в США, поэтому может иметь и другие, более глубинные причины. Ввиду того, что Великобритания и Франция также приняли подобные решения, разрешение Украине бить западными дальнобойными ракетами вглубь территории РФ является частью общей стратегии части стран НАТО и ключевых доноров оружия для Украины".

Эксперт уточняет, если бы решение было принято именно для поддержки Украины независимо от политического контекста, его бы приняли раньше, учитывая, что ВСУ зашли в Курскую область в августе. А теперь существует вероятность того, что решение было принято с учетом политической ситуации в США. Ведь после победы Трампа возникла неопределенность будущей поддержки Украины со стороны США.

"Важным является и политический фактор вокруг предвыборных обещаний Трампа: такое решение может существенно усложнить ему попытки договориться с РФ о перемирии и даже сделать невозможным их, учитывая, что к процессу присоединились еще две страны", – отмечает Ева Антоненко.

По ее словам, увеличение активности российских и северокорейских войск на Курском направлении также является важным фактором.

"Решение может в определенной степени повлиять на ход войны, ведь дает возможность Украине наносить удары по важным военным объектам на территории РФ. Это может частично ослабить российские силы, однако, вряд ли изменит баланс сил, если не будет увеличена высокотехнологичная военная помощь Украине. При этом действительно существует высокий риск эскалации конфликта, что может иметь непредсказуемые последствия, такие как соответствующие агрессивные действия России, повышение напряженности между США и РФ. Пойдет ли Россия на прямой военный ответ Западу, например, нанося единичные удары по военным базам США в Европе – покажет время, но это самый вероятный сценарий. Украина уже давно наносит удары западным оружием по собственным аннексированным территориям, которые РФ считает своими, и подобных ответных ударов до сих пор не было, то есть, на прямое военное столкновение со странами НАТО РФ выходить не спешит. Скорее всего, РФ в ответ может усилить удары по украинской инфраструктуре и попытается начать или усилить наступательные операции в тех регионах Украины, из которых будут наноситься эти дальнобойные удары", – отметила эксперт Украинского института политики.

Ева Антоненко подытоживает, учитывая эскалационный потенциал, можно сделать вывод, что после принятого решения возможность завершения войны на базе переговоров сторон существенно уменьшится.

Надо учитывать официальные маркеры относительно разрешения бить по России

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок отмечает, если говорить о том, может ли предоставление Украине согласия на удары вглубь России повлиять на ход войны, то, конечно, может. Однако, скорее всего, не глобально, но в тактическом плане – остановить линию фронта, остановить продвижение россиян сегодня – большие шансы.

"Поэтому и количество мини-таурусов, которые, например, передают из Германии, или они уже даже есть, речь о 4000 штуках, это дальнобойное оружие, которое, конечно, существенно улучшит позиции ВСУ. Поэтому недооценивать это было бы несправедливо", – отметил Валерий Клочок.

Что касается реакции Дональда Трампа младшего, то, по мнению эксперта, на это вообще не нужно реагировать. Лучше следить за тем, что говорит Дональд Трамп старший.

"Потому что не всегда сын попадает в ногу со своим отцом и какие-то сбои у него происходят. Я по-другому сказать это не могу. Сам Трамп старший ничего из этого не комментировал. Обратите внимание, что накануне он встречался с Джо Байденом. А у меня нет сомнений, что Байден согласовал с Трампом именно эту позицию. К тому же надо понимать, что порой Трамп настроен даже более воинственно, чем Байден", – отметил эксперт.

Что касается того, можно бить или нельзя бить по территории России, то, по словам Валерия Клочка, много по этому поводу публикаций. Но, чтобы найти ответ на этот вопрос, нужно следить за официальными сообщениями.

"Для меня официальные маркеры относительно разрешения – это заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, заявление президента Литвы Гитанаса Неуседы, подтвердившего это разрешение. Также это сегодня подтвердил представитель Бундестага. Он сказал, что Берлин получил официальное сообщение от Белого дома, что можно бить западным оружием по территории России. Поэтому в этом вопросе пока ставим точку и следим за сообщениями Генштаба ВСУ", – подытожил эксперт.

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