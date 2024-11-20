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Папа Римский сделал новое заявление о войне в Украине

Папа Римский назвал российское вторжение "позорной катастрофой для человечества".

сегодня, 13:52
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Автор:
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Slava Kot

1000 дней войны в Украине стали темой выступления Папы Римского Франциска во время его всеобщей аудиенции в Ватикане. В своем обращении он выразил глубокую грусть из-за последствий войны, осудил ее как трагедию для всей планеты и призвал отложить оружие ради диалога.

Папа Римский сделал новое заявление о войне в Украине

Папа Римский Франциск. Фото из открытых источников

На площади Святого Петра перед тысячами верующих и при присутствии первой леди Украины Елены Зеленской Папа Франциск вспомнил о войне в Украине.

"Вчера исполнилось 1000 дней с момента вторжения в Украину. Трагическая годовщина для жертв и разрушений, которые оно повлекло за собой", — сказал Папа Римский, подчеркнув, что "это позорная катастрофа для всего человечества".

Далее понтифик выразил слова солидарности с "замученным украинским народом" и призвал к прекращению боевых действий.

"Оружие должно уступить место диалогу", — сказал Папа Римский.

В конце выступления Папа Франциск зачитал письмо от украинского студента, описавшего страдания, которые принесла война в Украину.

Заявления Папы Римского прозвучали в тот момент, когда США разрешили Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по РФ. Как указывают политические обозреватели и украинские политики, благодаря увеличению оружия, Украина сможет заставить Путина закончить войну на условиях Киева.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Папа Римский подверг критике запрет в Украине УПЦ МП. По его словам, не нужно запрещать ни одной церкви, а кто хочет молиться, пусть это делает в любой церкви.

Также "Комментарии" писали о том, что в Бельгии резко осудили скандальные слова Папы Римского и назвали его заявления неприемлемыми.



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Источник: https://www.barrons.com/news/russian-invasion-of-ukraine-shameful-disaster-pope-4dab0503
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