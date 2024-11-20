На Западе предположили, от чего Украине придется отказаться ради мира

Издание The Economist предполагает, что 2025 год может стать решающим в завершении боевых действий в Украине, ведь как Россия, так и Украина достигли состояния близкого к истощению. На этом фоне сторонники обеих стран стремятся к завершению войны.

Переговоры Украины и РФ

Автор статьи Кристофер Локвуд отмечает, что прекращение войны может стать одним из ключевых приоритетов администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Издание также обращает внимание на сокращение присылаемых Украине запасов военной техники в США. В материале говорится о необходимости Штатов сосредоточиться на поддержке других партнеров, таких как Израиль и Тайвань.

При этом The Economist отмечает, что Украине, вероятно, придется смириться с потерей части территорий и предполагает, что Крым и восток Донбасса, которые Россия оккупировала в 2014 году, вряд ли будут возвращены. Кроме того, Россия может содержать часть или большинство из 11% территорий, находящихся под ее контролем с 2022 года.

По мнению автора, возможной компенсацией для Украины могут стать надежные гарантии безопасности, идеальным вариантом которых было бы полноправное членство в НАТО. Однако после возвращения Трампа в Белый дом присоединение Украины к Альянсу может отложиться на годы. В то же время Киев может получить определенную форму гарантий безопасности.

В статье также отмечается, что дискуссии "вероятнее всего" начнутся в 2025 году, из-за чего боевые действия "могут резко затихнуть, вплоть до прекращения огня".

"Пока продолжаются переговоры, может возникнуть полузамороженный конфликт. Несовершенный, да, но гораздо лучше, чем то, что есть сейчас", — пишет Локвуд.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в МИД Италии предположили, что война в Украине может завершиться в 2025 году.



