Быть готовыми умереть и учиться убивать: что посоветовал Залужный украинским военным

Украина более 1000 дней противостоит России в полномасштабной вооруженной агрессии. Чтобы давать наиболее эффективный отпор агрессору, украинские военные проходят обучение в западных странах. Посол Украины в Великобритании генерал Валерий Залужный вместе с британским министром Вооруженных сил Люком Поллардом посещал один из полигонов, где украинские солдаты учатся в рамках международной операции Интерфлекс. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "Голос Америки".

Валерий Залужный. Фото из открытых источников

Бывший главком отметил, что Украина должна быть сохранена! “Наши дети, наши женщины, наши родители должны жить в мире чего бы нам это ни стоило! Украина у нас одна! И мы обязательно победим”, — отметил Залужный.

Речь генерала Залужного к солдатам

“...Война с каждым днем становится все более жестокой. Она почти не оставляет шансов выжить. Но все же война будет бояться того, кто готов к ней присоединиться.

Надо здесь этому учиться. Учиться не бояться смерти. Не бояться смотреть врагу в глаза. Это очень и очень важно. Вы должны научиться прежде всего беречь себя. Научиться здесь выжить.

Второе – смотрите внимательно друг другу в глаза. Запоминайте друг друга. Вы должны друг друга запомнить на всю жизнь, и переживать, где он — товарищ, где Василий, где Петр, что с ним, жив ли он?

И на поле боя смотреть на такого же товарища и пытаться спасти его. Во что бы то ни стало сохранить своего товарища насколько это будет возможно.

Но этого еще мало – мало сохранить себя и мало сохранить себя, сохранить своего друга, своего побратима.

Надо еще обязательно выполнить задание. Для этого нужно будет убивать. Убивать не задумываясь, видя врага. Убить его первым, чем он попытается убить тебя или твоего товарища.

Учитесь этому, пожалуйста, здесь. Любите друг друга. И помните об Украине. Если вас не станет, возможно, ваше место заменит кто-то другой.

Но Украина должна быть сохранена. Наши дети, наши женщины, наши родители должны жить в мире чего бы нам это ни стоило. Украина у нас одна. И мы непременно победим. Итого. Слава Украине!”

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Залужный рассказал о преимуществах обучения украинских студентов в Британии.



