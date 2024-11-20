СМИ: Минобороны не проверяет качество минометных мин, которые "Укроборонпром" поставляет на фронт

Как сообщает издание "Цензор.нет", украинские защитники на фронте вынуждены и дальше использовать бракованные минометные мины производства "Укроборонпрома". Издание опубликовало видео, подтверждающее, что ВСУ используют некачественные боеприпасы. При этом издание подчеркивает, что речь уже идет о втором случае за последний месяц, когда украинские защитники жалуются, что боеприпасы от этого производителя низкого качества.

ВСУ поставляют некачественные мины

Журналисты подчеркивают, что после огласки информации из воинского подразделения часть мин забрали на склад для расследования, в чем причина их несотрудничества. Но, пока продолжается расследование, другие подразделения вынуждены использовать не срабатывающие бракованные мины от “Укроборонпрома”.

"Одну партию забрали, но еще такая же партия с браком осталась. И эти мины нужно немедленно унести. Нужно не просто унести, нужно понять, кто и как планировал производство таких мин, кто и как отвечает за качество", — указано в публикации.

Стоит отметить, что проблема не только в "Укроборонпроме". Как отмечает издание, до сих пор нет реакции и от Министерства обороны Украины, которое, не выяснив причин, почему предприятие украинского ОПК выпускает некачественную продукцию, продолжает контрактовать мины на миллиарды гривен, не проверяет качество продукции, продолжает принимать и поставлять на фронт бракованные мины. . И эта проблема системная и, судя по всему, достаточно масштабная, добавляет издание.

"Кто отвечает за военную приемку из военных руководителей. Почему такие мины без проверки качества были переданы в военные подразделения и на это следует обратить внимание, дать правовую оценку”, — сказано в публикации.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинские защитники получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.



