Когда конец войны: действительно ли существует мирный план Трампа

После победы Дональда Трампа на выборах президента США западная пресса запестрила разного рода мирными планами окончания или замораживания войны в Украине. Зачем делаются такие вбросы? И могут ли они иметь что-нибудь общее с реальностью, учитывая ситуацию на поле боя? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Контуры мирного плана в Украине не очерчены

Профессор кафедры политических наук КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина отметила, что появление в западной прессе так называемых "мирных планов" по окончании войны в Украине выглядит как зондирование общественного мнения – американского, украинского, европейского, российского – для выделения реперных точек, которые могли бы быть положены в основу будущих компромиссов.

"Ни одно мирное соглашение без компромиссов невозможно, но до сих пор таких компромиссов найдено не было: Украина настаивает на возвращении к границам 1991 года, Кремль требует от Украины отдать четыре области и отказаться от вступления в НАТО. Победа в США кандидата от Демократической партии вряд ли повлияла бы на изменение этой риторики. Победа республиканца Дональда Трампа дает шанс привнести "новое дыхание" в повестку дня, ведь его эпатажность и непредсказуемость дают возможности для маневра", – отметила эксперт.

При этом Анна Малкина сомневается, что предлагаемые в СМИ "мирные планы" имеют нечто общее с реальными планами новоизбранного американского президента и его команды, к тому же еще не сформированной.

"Большинство комментариев предоставляются в западной прессе на условиях анонимности. Такие комментарии позволяют "комментаторам" выдавать свое субъективное видение развития событий за реальный план действий, а проверить достоверность их слов невозможно. Поэтому и относиться к подобным вбросам нужно соответственно — меньше углубляться в анализ и обсуждение, не привлекать внимания, не продлевать жизнь таких новостей дольше одного дня", – отметила политолог.

Анна Малкина подчеркивает, нужно понимать, что реальный мирный план не зависит только от Дональда Трампа, он формируется на пересечении воли и усилий всех участников переговорного процесса.

"В данном случае это даже не только Украина, РФ и США. Это и лидеры стран ЕС, Китая, Индии, стран Ближнего Востока и т.д. Поэтому пока все выглядит так, что контуры мирного плана у Украины неочерчены и остаются предметом предварительных обсуждений", – подытожила Анна Малкина.

Никакого плана Трампа по завершению войны на самом деле не существует

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович так прокомментировал ситуацию:

"Появление разнообразных мирных планов в западных медиа никого не должно удивлять, поскольку, во-первых, подобные планы появлялись в специализированных изданиях как минимум со второй половины 22-го года и сейчас просто вышли в публичную плоскость. Во-вторых, конечно, это связано с тем, что в Соединенных Штатах Америки произошла смена власти. И, соответственно, новая администрация, которая заработает с января 25-го года, будет иметь свое видение того, на каких условиях нужно завершать российско-украинскую войну. Соответственно все эти планы – это, в первую очередь, своеобразное соревнование между разнообразными группами влияния, аффилированными, в том числе, с аналитическими центрами, разнообразными исследовательскими институтами, за внимание Трампа и попытка ему представить свое видение, которое ему понравится и какое он, собственно будет использовать уже непосредственно в своей президентской деятельности".

Эксперт замечает, что отсюда такая достаточно отдаленная иногда координация с реальной ситуацией на поле боя, поскольку видно, что часть этих планов готовили теоретики, которые брали за основу в том числе мировой опыт, не всегда релевантный.

"Подводя итог можно сказать, что на сегодняшний день реально никакого плана Трампа по завершению войны на самом деле не существует. Он, как на рынке, что характерно опять-таки для американского политикума, будет выбирать какой-то из вариантов, которые ему предложит какая-то определенная группа влияния, которая тем или иным образом будет аффилирована собственно к его администрации", – отметил Игорь Рейтерович.

Он прогнозирует, что в ближайшие несколько месяцев мы будем наблюдать конкуренцию этих планов. И уже в результате на основе определенного согласования, сочетания этих планов будет представлен какой-нибудь более или менее целостный вариант, который, в том числе, будет напрямую связан с фамилиями людей, которые займут ключевые посты в администрации новоизбранного президента.

"Речь, прежде всего, идет о Государственном департаменте и Министерстве обороны. В зависимости от того, кто туда будет назначен, можно будет сделать выводы, какой из этих планов будет более реалистичен и будет так или иначе согласован с Украиной, ну и, собственно, начнет реализовываться на практике", – добавил собеседник портала "Комментарии".

Читайте на портале "Комментарии" — Трамп быстро достигнет мира в Украине: еще один европейский лидер сделал громкое заявление.



