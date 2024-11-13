Ракетная атака на Украину: чего выжидает враг, имеют ли место договоренности

Россияне фактически круглосуточно атакуют Украину беспилотниками. Прошли только сутки, как враг снова поднял в небо бомбардировщики, проведя ракетную атаку на Украину. Между тем атака российских войск 13 ноября не была массированной, говорят в СНБО, и предупреждают, что массированный удар еще впереди и у россиян якобы уже все готово для его проведения. Почему враг хоть и поднимает в небо авиацию, однако воздерживается от массированного удара? Почему разгоняется истерия вокруг ожидаемой атаки? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Следует принять во внимание возможный телефонный разговор между Трампом и Путиным

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко отметил, что российские военные регулярно совершают атаки на Украину с помощью беспилотников и ракет, однако действительно в последние дни наблюдается повышенная активность авиации без проведения массированных ударов ракетами.

"Решение о проведении или воздержании от атак могут зависеть от многих факторов, включая внутренние военные планы, состояние ресурсов и международное давление. Во-первых, причиной может быть накопление рф ресурсов для проведения масштабных атак, особенно с приближением зимнего периода, когда удары по энергетической инфраструктуре могут иметь максимальный эффект. Во-вторых, это может быть испытание реакции. Подъем авиации без массированных ударов может быть направлен на проверку готовности украинского ПВО и выявление его слабых мест. В-третьих, это может быть психологическое давление, ведь постоянная угроза атак создает напряженность среди населения и военных, что может быть частью стратегии психологического давления. Кроме этого, я бы принимал во внимание возможный телефонный разговор между избранным президентом США Трампом и президентом россии путиным. Хотя информация о ней противоречива, некоторые источники сообщают о таком разговоре, во время которого Трамп якобы призвал путина избегать эскалации в Украине. Если такой разговор действительно состоялся, он мог бы повлиять на решение россии по воздержанию от массированных атак на Украину", – отметил эксперт.

По его мнению, путин мог бы рассматривать это как жест доброй воли перед новой администрацией США, демонстрируя готовность к диалогу и снижение напряженности. Однако без подтверждения факта разговора и его содержания трудно однозначно утверждать о прямом влиянии на военные действия россии.

"В свою очередь, украинские власти, президент, правительство информируют граждан о потенциальных угрозах, чтобы подготовить их к возможным атакам и минимизировать панику. Мы просто не вправе не реагировать на такие вещи. Россияне каждый день убивают украинцев", – отметил Игорь Петренко.

Пекин и Вашингтон синхронно посылают сигналы

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков говорит, что он бы не сказал, что то, что происходит – это истерия. Массированных атак давно не было. Россияне производят, модернизируют со складов примерно 150 ракет в месяц.

"Конечно же они накопили достаточное количество ракет, которых достаточно, чтобы провести от 3 до 8 массированных ударов. Если все эти удары придутся по нашей критической энергоструктуре, то у нас наступит полный блэкаут".

Александр Кочетков обратил внимание, что россияне ещё выпускают примерно 5 тысяч "Шахедов" в месяц. Если всё это комбинированными 3-5 волнами (крылатые, баллистические ракеты, плюс "Шахеды") полетит по нашей энергетике, то, подчеркивает эксперт, у нас наступит полный блэкаут, который устранить за считанные дни, недели и даже месяцы – невозможно.

"У нас произойдёт критическая ситуация. Фронт от этого не упадёт, но в тылу будет полная катастрофа. Станет всё… и города окажутся в средневековье, когда нету ни связи, ни света, ни отопления, ни воды, ни канализации. Поэтому это не истерия. Это то, что может произойти и это то, чего крайне не хотелось бы", – прокомментировал эксперт.

Второй момент, на который обращает внимание Александр Кочетков, кое-кто на Западе говорит, что переговоры между США, Россией и Китаем всё же происходят. Другие источники говорят, что нет.

"По моей информации, консультации действительно ведутся по разным направлениям. В том числе и по взаимной договоренности не бить по энергоструктуре. Они по нашей, а мы по их. Потому что это серьёзно бьёт по карману кремлёвских олигархов, а это для них значительно важнее, чем какие-то жертвы среди мирного населения. С другой стороны, после победы Трампа усилились разного рода заявления о том, что этапом к переговорам о прекращении боевых действий может быть неэскалация, то есть, не наращивание массовости ракетно-бомбовых ударов. Об этом говорят в США, об этом говорит Китай и, соответственно, реакция такая, что нас пугают, но массового удара не делают, на мой взгляд, это как раз следствие этих сигналов, которые посылают достаточно синхронно будущая администрация США и действующая власть Китая. Они намекают, что эскалация военных действий, массовые удары нежелательны. Кремль от ударов не отказывается, но массовыми их назвать нельзя", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

Читайте на портале "Комментарии" — РФ усовершенствовала бомбы с ракетным двигателем: куда теперь достают кафиры.



