Зачем Зеленский представил План внутренней стойкости: к чему есть вопросы

Президент Зеленский представил в Верховной Раде План внутренней устойчивости Украины. Документ состоит из 10 пунктов и касается безопасности, энергетики, финансов, оружия украинского производства и сотрудничества с партнерами. В своем выступлении президент дал понять, что 2025 год должен стать решающим в войне. Также он намекнул, что не стоит ожидать чуда и полагаться на Трампа в вопросе окончания войны. Остановился глава государства и на теме выборов. Заметил, что выборы в Украине пройдут только после окончания войны. О чем говорят заявления президента? Почему сейчас появился этот План внутренней устойчивости? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

План внутренней стойкости Зеленского

План устойчивости – очень сырой и неосмысленный

Политический эксперт Светлана Кушнир отметила, впечатление от сегодняшнего выступления президента Владимира Зеленского какое-то двоякое: с одной стороны все сказанное – правильно и хорошо, но для года так в 2022-м, а, с другой стороны, в году 2024-м слышать эти разделы Плана устойчивости без экономической программы, предложенной Правительством – как-то поверхностно звучит.

"За три месяца до третьей годовщины широкомасштабного вторжения россиян на территории Украины слышать о плане на 2025-й год по созданию 3 тысяч крылатых ракет, да еще и на фоне уничтожения россиянами энергетической отрасли – странно и дико. А в 22-м году, в 23-м году, в текущем 24-м году что – ракет не нужно было Силам Обороны Украины? Только сейчас назрела потребность?", – задается вопросом Светлана Кушнир.

Относительно перезапуска дипломатической службы Светлана Кушнир уточняет, что эксперты президенту об этом говорят еще со времени его вступления в должность, он просто не хотел этого слышать.

"О культурном "Рамштайне" вообще сейчас звучит, как реклама музыкального тура Тиля Линдемана... "Если не знаешь, что сказать, то говори, что создашь новое министерство, которое точно решит эти все непонятные вопросы", — это универсальный совет политикам на все времена, когда они вдруг находятся в тупике. Похоже, что этот инструмент и использовали. Ну, где-то так воспринимается идея создания нового и отдельного Министерства объединения Украины – что за функции в сфере государственного управления будут выполнять за приличные деньги государственные служащие высших и средних рангов в рамках его деятельности? И это на фоне кошмарных коррупционных скандалов с госслужащими", – отметила эксперт.

Подытоживая, Светлана Кушнир отметила, если высказаться в целом об этом Плане устойчивости, то он очень сырой, неосмысленный, устаревший в форме подачи и исполнении.

"Этот план можно охарактеризовать словами из популярного сингла "Du hast" той же группы "Рамштайн". Du hast mich gefragt, und ich habe nichts gesagt" — "Ты меня спросил, а я ничего не сказал". Будем ожидать, что действительно будет из тех 10 пунктов внедрено", – констатировала эксперт.

Определенности стало больше

Политолог, партнер международного коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун так прокомментировал событие:

"За почти три года полномасштабной войны или за 1000 дней большой войны очень трудно предсказать не только военный компонент, но и компонент социальный. Потому что люди чувствуют усталость. У людей возникает обостренное чувство несправедливости от этой войны. У людей возникают другие потребности, в том числе, и финансового характера, которые влияют на управляемость государством в целом и негативно отражаются. Поэтому для того, чтобы не допустить подобных непредсказуемостей и трудностей, с которыми общество сталкивается, точнее их минимизировать, и был предложен План единства. Чтобы дать людям ощущение предсказуемости о том, как будет проходить их жизнь, о том на какие социальные, государственные гарантии они могут рассчитывать. На то, как Украина идет дальше в военном контексте. Эти все вещи важны для того, чтобы успокоить какие-то волнения, которые сейчас могут появляться не в последнюю очередь из-за российской пропаганды. Поэтому, мне кажется, что в этом как раз и была главная задача этого плана".

Эксперт подчеркивает, что этот план должен быть не только заявлением, сделанным с трибуны Верховной Рады, но и превратиться в действенные инструменты, причем реализовать их наедине ни президенту, ни какому-либо другому институту невозможно.

"Поэтому для меня лично было важно то, что составляющей этого Плана единства является консолидация усилий различных государственных институтов – и военных, и гражданских, и гражданского общества. Поэтому есть надежда, что этот план будет отражать видение не только сверху вниз, но и некоторые низовые предложения будут учтены. Мне кажется, что тот формат встреч с гражданским обществом, который практикует Зеленский в последние месяцы, отразится, наконец, в этом документе", – говорит Максим Джигун.

Он добавляет, общество наконец-то получило определенность по поводу Министерства объединения, о котором так много было разговоров у экспертной среды.

"Поэтому, мне кажется, общей какой-то определенности в ближайшие месяцы точно стало больше. Впрочем, опять же, отмечу, что кроме выступления публичного важно, чтобы все это отражалось в законопроектах, постановлениях, приказах соответствующих институтов, чтобы начало работать на практике", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

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