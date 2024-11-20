Стало известно, кто из ВПЛ может получить приоритет в компенсациях за уничтоженное имущество

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития на заседании 18 ноября рекомендовал принять в целом законопроект №11028.

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В частности, этот документ предусматривает внесение изменений в закон №2923- IX, регулирующий порядок выплаты компенсаций гражданам, жилье которых было повреждено или разрушено в результате российской агрессии.

Об этом на своей фейсбук-странице сообщила Временная специальная комиссия по защите прав ВПЛ и других лиц.

Так, предлагается расширить перечень лиц, имеющих приоритетное право на компенсацию за разрушенное жилье в рамках программы. К нему планируют добавить следующие категории ВПЛ:

• пенсионеры;

• лица с инвалидностью III группы;

• лица, воспитывающие ребенка до 6 лет или ребенка с инвалидностью;

• одинокие матери или родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 14 лет;

• лица, имеющие на содержании двоих детей;

• усыновители, опекуны и попечители ребенка;

• больные тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний по перечню, утвержденному Минздравом;

• содержат ребенка, который болеет тяжелыми поражениями нервной системы, врожденными пороками развития, орфанным заболеванием или другими тяжелыми болезнями.

Целью законопроекта, разработанного парламентской ВСК по защите ВПЛ, является поддержка наиболее уязвимых категорий переселенцев, потерявших свое жилье и нуждающихся в первоочередной помощи от государства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Денег нет: Глава партии "Слуга народа" сообщила "плохие новости" для переселенцев

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила о том, что ее и другие правки по финансированию еВосстановления в Бюджете-2025 в первом чтении отклонено.

"По состоянию сейчас хороших новостей для всех, кто ожидает увеличения финансирования по программе еВосстановление, у меня, к сожалению, нет", — написала Шуляк.

Сообщение главы партии "Слуга народа" прокомментировал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, который отметил, что "в переводе это означает, что мариупольцы могут не надеяться получить ни компенсаций, ни помощи от государства за потерю жилья".



