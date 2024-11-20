В Молдове разводят руками: почему не сбивают российские дроны

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что находящиеся на вооружении армии радары "не видят российских беспилотников", когда те нарушают воздушное пространство страны. Как передает портал "Комментарии", заявление министра цитирует Realitatea.
Дроны. Фото из открытых источников
Анатолий Носатый отметил, что из-за неспособности имеющихся радаров своевременно обнаруживать беспилотники в воздушном пространстве страны власти нужно рассмотреть возможность приобретения новых систем.
Министр уточнил, что радары, имеющиеся сейчас на вооружении армии, родом из 1960-1980-х годов и предназначались совсем для другого вида войны.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Мая Санду отреагировала на обнаруженные российские беспилотники на территории Молдовы. По ее словам, они оказались не опасны для граждан страны, однако Молдова планирует усилить защиту воздушного пространства.
Как сообщает Moldpres, после заседания Высшего совета безопасности 11 ноября Мая Санду прокомментировала падение российских дронов на территории Молдовы и указала на необходимость приобрести средства для защиты.
Также издание "Комментарии" сообщало – Молдова "мощно" ответила России из-за вмешательства в выборы и падения дронов.
Новости