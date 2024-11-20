В Молдове разводят руками: почему не сбивают российские дроны

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что находящиеся на вооружении армии радары "не видят российских беспилотников", когда те нарушают воздушное пространство страны. Как передает портал "Комментарии", заявление министра цитирует Realitatea.

Дроны. Фото из открытых источников

Анатолий Носатый отметил, что из-за неспособности имеющихся радаров своевременно обнаруживать беспилотники в воздушном пространстве страны власти нужно рассмотреть возможность приобретения новых систем.

"Я просто хочу отметить, что комплектация действительно не позволяет обнаружить дроны радарами. Они к тому же имеют довольно небольшую отражательную поверхность. Эти дроны имеют дальность полета 1000-1300 км, поэтому могут пересекать территорию Украины от места запуска", – рассказал глава Минобороны Молдовы.

Министр уточнил, что радары, имеющиеся сейчас на вооружении армии, родом из 1960-1980-х годов и предназначались совсем для другого вида войны.

"Новый радар, который есть в Молдове, обнаруживает, но в зависимости от того, где он находится, имеет свою дальность и тактико-технические данные по определенным целям", – подытожил Анатолий Носатый.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Мая Санду отреагировала на обнаруженные российские беспилотники на территории Молдовы. По ее словам, они оказались не опасны для граждан страны, однако Молдова планирует усилить защиту воздушного пространства.

Как сообщает Moldpres, после заседания Высшего совета безопасности 11 ноября Мая Санду прокомментировала падение российских дронов на территории Молдовы и указала на необходимость приобрести средства для защиты.

"С начала войны мы делаем все возможное для защиты воздушного пространства. Эти закупки направлены, в том числе на то, чтобы выявлять и предотвращать угрозы", — сказала Санду.

Также издание "Комментарии" сообщало – Молдова "мощно" ответила России из-за вмешательства в выборы и падения дронов.



