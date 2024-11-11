Санду отреагировала на падение дронов РФ в Молдове

Президент Мая Санду отреагировала на обнаруженные российские беспилотники на территории Молдовы. По ее словам, они оказались не опасны для граждан страны, однако Молдова планирует усилить защиту воздушного пространства.

Президент Молдовы Мая Санду. Фото из открытых источников

Как сообщает Moldpres, после заседания Высшего совета безопасности 11 ноября Мая Санду прокомментировала падение российских дронов на территории Молдовы и указала на необходимость приобрести средства для защиты.

"С начала войны мы делаем все возможное для защиты воздушного пространства. Эти закупки направлены, в том числе на то, чтобы выявлять и предотвращать угрозы", — сказала Санду.

Президент Молдовы отметила, что российские дроны оказались без боевой части, поэтому не представляли угрозы для безопасности граждан Молдовы.

"Согласно докладам, эти дроны не опасны для граждан. Однако мы должны проявлять осмотрительность и обеспечить страну необходимыми технологиями, чтобы защитить всю страну и все граждане чувствовали себя в безопасности", — сказала Санду и добавила, что существует опасность от российских дронов, входящих в воздушное пространство Молдовы и атакующих Украину.

Напомним, что 10 ноября Россия совершила массированную атаку беспилотников по Одесской области, во время которой часть дронов залетели на территорию Молдовы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об операциях, которые Кремль начал в Молдове после победы Санду на президентских выборах.

Также "Комментарии" писали, что Мая Санду опровергла сообщение России, что Украина посылала запрос на военную помощь для освобождения Приднестровья.



