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Молдова «мощно» ответила России из-за вмешательства в выборы и падения дронов

МИД страны выразил ноту протеста российскому дипломату

сегодня, 14:56
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Кравцев Сергей

Внешнеполитическое ведомство Молдовы вручило новоназначенному послу России Олегу Озерову ноту протеста из-за российского вмешательства в выборы и падения двух российских беспилотников, обломки которых на днях были найдены в районах страны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении МИД Молдовы.

Молдова «мощно» ответила России из-за вмешательства в выборы и падения дронов

Молдова. Фото: из открытых источников

"МИД страны выразил ноту протеста российскому дипломату против "незаконного вмешательства России в выборы и референдум в Молдове с целью искажения их результатов, подрыва и делегитимизации демократического процесса в Молдове", – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что Кишинев неоднократно призывал путинский режим немедленно прекратить эти действия и воздерживаться в будущем от любого вмешательства во внутренние дела Молдовы.

Кроме этого, в Молдове осудили нарушение воздушного пространства страны 10 ноября.

"Два российских беспилотника заметили на территории Молдовы. Компетентные учреждения нашей страны располагают информацией, что эти дроны действительно запустили из России", – заявили в ведомстве.

В Молдове акцентировали, что "подобные агрессивные вторжения являются серьезным нарушением и недружественным жестом со стороны РФ и ставят под угрозу жизни мирных граждан".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Майя Санду отреагировала на обнаруженные российские беспилотники на территории Молдовы. По ее словам, они оказались не опасны для граждан страны, однако Молдова планирует усилить защиту воздушного пространства.

Как сообщает Moldpres, после заседания Высшего совета безопасности 11 ноября Майя Санду прокомментировала падение российских дронов на территории Молдовы и указала на необходимость приобрести средства для защиты.

"С начала войны мы делаем все возможное для защиты воздушного пространства. Эти закупки направлены, в том числе на то, чтобы выявлять и предотвращать угрозы", — сказала Санду.




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Источник: https://mfa.gov.md/
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