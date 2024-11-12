Молдова «мощно» ответила России из-за вмешательства в выборы и падения дронов

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Кравцев Сергей
Внешнеполитическое ведомство Молдовы вручило новоназначенному послу России Олегу Озерову ноту протеста из-за российского вмешательства в выборы и падения двух российских беспилотников, обломки которых на днях были найдены в районах страны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении МИД Молдовы.
Молдова. Фото: из открытых источников
В МИД отметили, что Кишинев неоднократно призывал путинский режим немедленно прекратить эти действия и воздерживаться в будущем от любого вмешательства во внутренние дела Молдовы.
Кроме этого, в Молдове осудили нарушение воздушного пространства страны 10 ноября.
В Молдове акцентировали, что "подобные агрессивные вторжения являются серьезным нарушением и недружественным жестом со стороны РФ и ставят под угрозу жизни мирных граждан".
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Майя Санду отреагировала на обнаруженные российские беспилотники на территории Молдовы. По ее словам, они оказались не опасны для граждан страны, однако Молдова планирует усилить защиту воздушного пространства.
Как сообщает Moldpres, после заседания Высшего совета безопасности 11 ноября Майя Санду прокомментировала падение российских дронов на территории Молдовы и указала на необходимость приобрести средства для защиты.
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