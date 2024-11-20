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Украина близка к катастрофе: The Guardian о планах и угрозах РФ

Что может вызвать ядерную катастрофу в Украине

20 ноября 2024, 14:14
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Кречмаровская Наталия

Последние российские авиаудары по Украине угрожают "катастрофическим сбоем электроэнергии". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания The Guardian.

Украина близка к катастрофе: The Guardian о планах и угрозах РФ

Иллюстративное фото

Отмечается, что энергосеть Украины находится под "повышенным риском катастрофического сбоя" после ракетной атаки России и беспилотников в воскресенье, что вызывает опасения относительно безопасности трех действующих атомных электростанций страны.

Удары Москвы были направлены по электрическим подстанциям, важным для работы украинских атомных станций, и существует вероятность того, что реакторы могут потерять мощность и стать опасными. Об этом говорится в брифинге, подготовленном для Guardian.

По данным издания, особую обеспокоенность вызывает то, что "серьезные повреждения электроэнергетической системы Украины, включая подстанции, вызывают серьезную нестабильность". Это может означать длительную потерю внешнего питания для реакторов. Охлаждение реактора и отработанного топлива требует электроэнергии, стабильная поставка которой находится под угрозой. В случае прекращения поставки украинские реакторы имеют дизель-генераторы и батареи, которые обеспечивают необходимую поставку электроэнергии топливом в течение семи-десяти дней, но если не удастся сохранить топливо или возобновить энергоснабжение, последствия могут привести к ядерной катастрофе.

"Мы также слышали, как Россия угрожала Украине в этой комнате, что она может отключить 75% оставшейся электроэнергии, если поразит лишь пять целей", — говорится в заявлении Великобритании, сделанном на встрече в Вене 7 ноября.

"Это может быть только упоминание об украинских АЭС. Такие угрозы недопустимы. Как и риск для украинских атомных электростанций ненадежного электроснабжения из-за постоянных атак России на энергосеть Украины”, — говорится в издании.

Отмечается, что влияние последней бомбардировки на производство остается неясным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что количество КАБов может уменьшиться.




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Источник: https://www.theguardian.com/world/2024/nov/20/latest-russian-airstrikes-on-ukraine-threaten-catastrophic-power-failure
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