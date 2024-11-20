США разрешили Украине применять ракеты Storm Shadow для ударов по России

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Амбарцумян Анна
Соединенные Штаты согласились с использованием Украины британских ракет Storm Shadow для нанесения ударов по территории России. Официальное подтверждение этого решения от Великобритании еще не предоставлено. Как отмечает The Times, важным моментом в этом вопросе стало привлечение Россией солдат из Северной Кореи, что явилось серьезной эскалацией конфликта.
Ракета Storm Shadow. Фото из открытых источников
По информации, предоставленной The Times, премьер-министр Великобритании Кир Стармер воздерживается от комментариев относительно разрешения Украине наносить удары по России с использованием Storm Shadow. Стармер заявил, что не будет комментировать оперативные аспекты этой ситуации. В то же время источники в Министерстве иностранных дел Британии сообщили, что важным фактором изменения позиции стало привлечение северокорейских солдат на стороне России, что было расценено как серьезная эскалация конфликта.
Несмотря на осторожность в высказываниях, Стармер намекает, что вопрос времени, когда ракеты Storm Shadow будут официально применены Украиной.
Напомним, украинские военные 19 ноября впервые использовали для удара по России ракеты ATACMS . Всего было запущено восемь единиц. России удалось перехватить всего две из восьми ракет. Целью атаки украинских защитников стал арсенал в Брянской области.
Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможный первый удар по американским дальнобойным ракетам ATACMS по составу боеприпасов в Брянской области России. Соответствующее заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.
Также издание "Комментарии" сообщало, что удары украинской армии в глубь России имеют решающее значение для ослабления потенциала российских военных на всей территории боевых действий. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны.
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