США разрешили Украине применять ракеты Storm Shadow для ударов по России

Соединенные Штаты согласились с использованием Украины британских ракет Storm Shadow для нанесения ударов по территории России. Официальное подтверждение этого решения от Великобритании еще не предоставлено. Как отмечает The Times, важным моментом в этом вопросе стало привлечение Россией солдат из Северной Кореи, что явилось серьезной эскалацией конфликта.

Ракета Storm Shadow. Фото из открытых источников

По информации, предоставленной The Times, премьер-министр Великобритании Кир Стармер воздерживается от комментариев относительно разрешения Украине наносить удары по России с использованием Storm Shadow. Стармер заявил, что не будет комментировать оперативные аспекты этой ситуации. В то же время источники в Министерстве иностранных дел Британии сообщили, что важным фактором изменения позиции стало привлечение северокорейских солдат на стороне России, что было расценено как серьезная эскалация конфликта.

Несмотря на осторожность в высказываниях, Стармер намекает, что вопрос времени, когда ракеты Storm Shadow будут официально применены Украиной.

Удар ракетами ATACMS по России

Напомним, украинские военные 19 ноября впервые использовали для удара по России ракеты ATACMS . Всего было запущено восемь единиц. России удалось перехватить всего две из восьми ракет. Целью атаки украинских защитников стал арсенал в Брянской области.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможный первый удар по американским дальнобойным ракетам ATACMS по составу боеприпасов в Брянской области России. Соответствующее заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

Также издание "Комментарии" сообщало, что удары украинской армии в глубь России имеют решающее значение для ослабления потенциала российских военных на всей территории боевых действий. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны.