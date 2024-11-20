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В США уже знают, к чему приведут удары ВСУ вглубь территории РФ

В ISW отмечают, украинские удары вглубь РФ ослабят потенциал россиян на поле боя

20 ноября 2024, 06:55 comments2532
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Кравцев Сергей

Удары украинской армии вглубь России имеют решающее значение для ослабления потенциала российских военных на всей территории боевых действий. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики Института изучения войны.

В США уже знают, к чему приведут удары ВСУ вглубь территории РФ

Удары по России. Фото: из открытых источников

В ISW отмечают, в ночь с 18 на 19 ноября украинские войска нанесли первый удар по российской территории, атаковав российский склад боеприпасов в Карачеве Брянской области – через несколько дней после получения разрешения на нанесение таких ударов.

Украинские военные, в том числе Генштаб, сообщили 19 ноября, что украинские силы нанесли удар по арсеналу 67-го Главного военно-артиллерийского управления (ГРАУ) 1046-го Центра материально-технического обеспечения российских военных вблизи Карачева в ночь с 18 на 19 ноября, и что этот удар вызвал начальную детонацию и 12 вторичных взрывов.

Аналитики обращают внимание, что Украина только недавно начала получать системы вооружений и военный потенциал, необходимые для ведения современных широкомасштабных боевых действий.

По мнению аналитиков, в будущем Киев может быть способен проводить операционно значимые контрнаступления при условии, что Запад усилит развитие украинского потенциала в больших масштабах.

"Системы и возможности, которые получает Украина, необходимы для проведения успешных многопрофильных широкомасштабных боевых операций, и Украина еще не имела возможности продемонстрировать, чего могут достичь украинские войска при условии надлежащего ресурсного обеспечения. Системная интеграция, способность и эффективность украинских Вооруженных сил на поле боя, вероятно, могут улучшиться при условии, что Украина и ее партнеры будут продолжать выполнять тяжелую работу, необходимую для наращивания украинской динамики", – считают в ISW.

Эксперты отмечают, что продолжение и усиление военной помощи Запада остается необходимым для того, чтобы украинские войска могли освободить оккупированную территорию и нанести российским военным потери, необходимые для того, чтобы заставить Путина переосмыслить свои расчеты в этой войне.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-19-2024
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