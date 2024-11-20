В США уже знают, к чему приведут удары ВСУ вглубь территории РФ

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Кравцев Сергей
Удары украинской армии вглубь России имеют решающее значение для ослабления потенциала российских военных на всей территории боевых действий. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики Института изучения войны.
Удары по России. Фото: из открытых источников
В ISW отмечают, в ночь с 18 на 19 ноября украинские войска нанесли первый удар по российской территории, атаковав российский склад боеприпасов в Карачеве Брянской области – через несколько дней после получения разрешения на нанесение таких ударов.
Украинские военные, в том числе Генштаб, сообщили 19 ноября, что украинские силы нанесли удар по арсеналу 67-го Главного военно-артиллерийского управления (ГРАУ) 1046-го Центра материально-технического обеспечения российских военных вблизи Карачева в ночь с 18 на 19 ноября, и что этот удар вызвал начальную детонацию и 12 вторичных взрывов.
Аналитики обращают внимание, что Украина только недавно начала получать системы вооружений и военный потенциал, необходимые для ведения современных широкомасштабных боевых действий.
По мнению аналитиков, в будущем Киев может быть способен проводить операционно значимые контрнаступления при условии, что Запад усилит развитие украинского потенциала в больших масштабах.
Эксперты отмечают, что продолжение и усиление военной помощи Запада остается необходимым для того, чтобы украинские войска могли освободить оккупированную территорию и нанести российским военным потери, необходимые для того, чтобы заставить Путина переосмыслить свои расчеты в этой войне.
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