Удары дронов и ракет, европейское турне Зеленского, тупик зерновой сделки: главные итоги недели

Первая неделя мая выдалась для Украины насыщенной разнообразными событиями. Продолжая страдать от российских ударов ракетами и дронами, мы готовим свое контрнаступление. Параллельно с этим, на территории страны-агрессора участились взрывы, а вокруг героического Бахмута продолжают кровавые танцы Пригожин и его подобные. Специально для издания "Комментарии" эксперты подвели итоги недели (с 1 по 7 мая) для Украины.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

Атака дронов на Кремль стала ударом по имиджу российской власти

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов одним из самых громких событий недели считает атаку дронов на Кремль.

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Тем не менее, кто бы ни был причастен к этому – некие внешние силы, или внутренние (борьба между башнями Кремля, либо провокация главной башни, чтобы развязать себе руки для новых военных преступлений или мобилизации) – это удар по имиджу российской власти. Теперь в любом самом отдаленном сибирском поселке будут знать, что на Красную площадь может прилететь дрон. И никакие скрепы и "лучшая в мире" ПВО от этого не защитят", – поясняет эксперт. "Украинская сторона официально опровергает причастность к происшедшему

Он также обращает внимание, что усилилась именно дистанционная война – дронам и ракетами.

Если в начале войны мы явно отставали, то сейчас находимся в шаге от массового производства дронов. Есть большая вероятность, что мы в этом плане РФ и ее партнеров вскоре догоним, а то и перегоним", – подчеркивает Николай Спиридонов. "Работа над усовершенствованием дронов в Украине идет

Он также акцентирует внимание на внешних визитах президента Украины Владимира Зеленского – в Финляндию, в Нидерланды. Они, по словам эксперта, показывают, что поддержка нашей страны не ослабевает.

"Президента Украины встречают на самом высоком уровне. Надежда наших врагов на "усталость" Запада от нашей страны на снижение поддержки – не оправдывается. Нас поддерживают, как минимум, так же, как и раньше. И президент Зеленский – желанный гость практические в любой стране мира", – отмечает Николай Спиридонов.

Так как он является экспертом не только политическим, но и в сфере образования, то отметил ряд важных моментов в данном направлении. Во-первых, на этой неделе завершилась регистрация абитуриентов на Национальный мультипредметный тест. По предварительным данным, поступающих будет больше, чем в прошлом году.

"Мы видим позитивную динамику – значительное количество украинских юношей и девушек, которые вынужденно покидали Украину в 2022-м, сейчас вернулись. И готовы поступать в отечественные вузы. Также интересно, что среди предметов на выбор лидирует история Украины. В этом году она – не обязательный предмет, но избирается большинство поступающих. То есть, они считают для себя данный предмет приоритетным", – акцентирует эксперт.

Вторым важным моментом в сфере образования он называет то, что в UNITED24 (официальная фандрейзинговая платформа для сбора помощи нашей стране, созданная по инициативе президента Украины) появилось направление образования и науки.

"Прекрасно, что Владимир Зеленский лично презентовал данное направление, продемонстрировав, что оно является одним из приоритетных даже в нынешнее нелегкое время", – обращает внимание Николай Спиридонов.

Важным он считает и то, что на уходящей неделе ВОЗ объявила об окончании пандемии короновариуса.

"Это очень хорошая новость. Уверен, не за горами и другие хорошие – в том числе, об успешном контрнаступлении ВСУ с отвоеванием наших территорий, – констатирует эксперт.

Политика Путина – политика борьбы за мир, который будет хуже, чем он был до полномасштабного российского вторжения в Украину

Политтехнолог Петр Охотин основной темой недели называет агрессивные и безответственные действия РФ везде и всюду.

и опасной ситуации на Запорожской АЭС в Энергодаре Именно российская агрессия является ключевым фактором, заставляющим мир не развиваться ради благосостояния людей и безопасности, а постоянно находиться в ситуации неопределенности", – подчеркивает Петр Охотин. "Это касается и ситуации с польским самолетом L410, выполнявшим патрульную миссию над Черным морем и вокруг которого начал опасные маневры российский СУ-35. И варварских обстрелов украинских городов

Он констатирует, что корень огромного количества мировых проблем лежит в Москве. Это касается разных сфер – продовольственной, гуманитарной, безопасной, акцентирует эксперт.

"Политика Путина – политика борьбы за мир, который будет хуже, чем он был до полномасштабного российского вторжения в Украину", – уверен политтехнолог.

Вновь провалились переговоры по продлению зерновой сделки

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников считает, что в сфере экономики в первую неделю мая важными были две позиции – и обе касались украинского сельскохозяйственного экспорта.

Второй важной темой он называет реакцию Европейской комиссии (ЕК) на односторонние запреты Польшу, Венгрии, Словакии и Румынии на ввоз украинской сельхозпродукции.

"ЕК потребовала отменить эти преграды, выплатила определенные компенсации фермерам указанных стран. Это важно для нас с экономической точки зрения (сухопутный экспорт продолжится), так и с политической – в ракурсе отношений Украины со странами ЕС. В том числе помня, что мы являемся кандидатом в члены Евросоюза, а подобное решение принимается лишь при полноценном консенсусе всех нынешних членов ЕС", – заключает Алексей Плотников.

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