Ядерный шантаж продолжается: оккупанты разместили взрывчатку в помещении энергоблока ЗАЭС

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Кравцев Сергей
Российские захватнические войска разместили в помещении турбинного отделения энергоблока №4 Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) военную технику и взрывчатку. Как сообщает Государственная инспекция по ядерному регулированию, об этих фактах заявили представители МАГАТЭ во время еженедельного совещания по вопросам коммуникации между кризисным центром (IEC) МАГАТЭ и Госатомрегулирования относительно деятельности миссии МАГАТЭ на площадке Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС. Фото: Энергоатом
Отмечается, что в конце июля 2022 года в машинном зале энергоблока №1 ЗАЭС разместили тяжелую военную технику с боекомплектом, а также оружие и взрывчатку. В августе появилась информация о размещении военной техники в машинном зале энергоблока № 2 ЗАЭС. Кроме того, по неофицальным каналам Госатомрегулирование получило информацию о хранении российскими оккупантами техники, оружия и взрывчатки в других производственных помещениях ОП "Запорожская АЭС", в частности в ремонтно-механических мастерских и на крышах энергоблоков.
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