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Ядерный шантаж продолжается: оккупанты разместили взрывчатку в помещении энергоблока ЗАЭС

В Госатомрегулировании отметили, что ядерный терроризм, к которому прибегает Россия, является недопустимым явлением в цивилизованном мире

сегодня, 08:48
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские захватнические войска разместили в помещении турбинного отделения энергоблока №4 Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) военную технику и взрывчатку. Как сообщает Государственная инспекция по ядерному регулированию, об этих фактах заявили представители МАГАТЭ во время еженедельного совещания по вопросам коммуникации между кризисным центром (IEC) МАГАТЭ и Госатомрегулирования относительно деятельности миссии МАГАТЭ на площадке Запорожской АЭС.

Ядерный шантаж продолжается: оккупанты разместили взрывчатку в помещении энергоблока ЗАЭС

Запорожская АЭС. Фото: Энергоатом

Отмечается, что в конце июля 2022 года в машинном зале энергоблока №1 ЗАЭС разместили тяжелую военную технику с боекомплектом, а также оружие и взрывчатку. В августе появилась информация о размещении военной техники в машинном зале энергоблока № 2 ЗАЭС. Кроме того, по неофицальным каналам Госатомрегулирование получило информацию о хранении российскими оккупантами техники, оружия и взрывчатки в других производственных помещениях ОП "Запорожская АЭС", в частности в ремонтно-механических мастерских и на крышах энергоблоков.


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"В очередной раз подчеркиваем, что в случае возникновения аварийной ситуации на ЗАЭС с потенциально возможным выходом радиоактивных веществ в окружающую среду, последствия почувствует не только Украина – они будут иметь трансграничный характер. Ядерный терроризм, к которому прибегает Российская Федерация, является недопустимым явлением в цивилизованном мире", – говорится в сообщении.

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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0qYaftYWKWYxVfH2CmywUpBeJkuZrXKEcSc6UnWtC2K1SrpZfg154gejEMWDT7mzGl&id=100064837892613
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