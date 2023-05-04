Ядерный шантаж продолжается: оккупанты разместили взрывчатку в помещении энергоблока ЗАЭС

Российские захватнические войска разместили в помещении турбинного отделения энергоблока №4 Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) военную технику и взрывчатку. Как сообщает Государственная инспекция по ядерному регулированию, об этих фактах заявили представители МАГАТЭ во время еженедельного совещания по вопросам коммуникации между кризисным центром (IEC) МАГАТЭ и Госатомрегулирования относительно деятельности миссии МАГАТЭ на площадке Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС. Фото: Энергоатом

Отмечается, что в конце июля 2022 года в машинном зале энергоблока №1 ЗАЭС разместили тяжелую военную технику с боекомплектом, а также оружие и взрывчатку. В августе появилась информация о размещении военной техники в машинном зале энергоблока № 2 ЗАЭС. Кроме того, по неофицальным каналам Госатомрегулирование получило информацию о хранении российскими оккупантами техники, оружия и взрывчатки в других производственных помещениях ОП "Запорожская АЭС", в частности в ремонтно-механических мастерских и на крышах энергоблоков.

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"В очередной раз подчеркиваем, что в случае возникновения аварийной ситуации на ЗАЭС с потенциально возможным выходом радиоактивных веществ в окружающую среду, последствия почувствует не только Украина – они будут иметь трансграничный характер. Ядерный терроризм, к которому прибегает Российская Федерация, является недопустимым явлением в цивилизованном мире", – говорится в сообщении.

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