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Чем может стать Бахмут для оккупантов – как понимать заявления Пригожина и Кадырова

Бахмута стал для россиян уже чем-то сакральным, как Сталинград для гитлеровцев

сегодня, 14:10
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Автор:

Кравцев Сергей

Ситуация в Бахмуте напоминает адский ад, российские оккупанты кроют город-крепость зажигательными снарядамиПри этом эксперты Института изучения войны (ISW) предполагают, что захват Бахмута – уже не приоритет для Министерства обороны России, которое, похоже, предпочитает концентрировать усилия на подготовке к ожидаемому контрнаступлению ВСУНа этом фоне еще интереснее выглядит истерика основателя ЧВК "Вагнер" Пригожина о снарядном голоде и его решение после 10 мая покинуть Бахмут для "зализывания ран"А также заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, который покритиковал, как Пригожина, так и Минобороны, а также заявил о готовности сменить в районе Бахмута "вагнеровцев" своими "кадыровцами"Что и почему происходит сейчас вокруг Бахмута, в том числе – в ракурсе пригожинских и кадыровских заявлений? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Чем может стать Бахмут для оккупантов – как понимать заявления Пригожина и Кадырова

Бахмут. Фото: из открытых источников

Мы становимся свидетелями того, как идет конкуренция в окружении Путина

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий поделился таким мнением:


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"Дело в том, что Пригожин хочет связать будущее вероятное поражение российской армии с нынешним командованием – Шойгу и Герасимовым. Кроме того, он до своего вероятного отползания с Украины бросает всё в бой для достижения хоть какого-то результата".

По словам эксперта, это концерт для одного зрителя – Путина. И жизни тысяч зэков и наемников тут не имеют значения.

"Вот так и идет конкуренция в окружении Путина, – отмечает Александр Палий. – Возможно, всё так и будет продолжаться (с отходом на новые на новые рубежи, с новыми и новыми поражениями России, с ростом потерь), до тех пор, пока какой-то полковник не закроет навсегда вход в путинский бункер. А тогда наступит самое интересное – в борьбе за власть в России пойдет в ход всё. И кувалды, ставшие символом "вагнеровской" расправы, – в первую очередь".

Бахмут может стать последним населенным пунктом, который РФ способна захватить

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассуждает так:

"Событий и заявлений вокруг Бахмута, действительно, много. Включая якобы ультиматум Пригожина, что 10 мая он выведет оттуда свои подразделения. Но это заявление спотыкается об одну деталь, которая доказывает, что это вовсе не ультиматум. А именно – отсутствует конкретное время в том дне, когда "вагнеровцы" намерены оставить свои позиции. Ультиматум предусматривает не только определенный день, но и определенное время. Допустим, девять утра или девять вечера. Если до указанного дедлайна не выполнены те или иные требования, то происходят те или иные действия. В данном случае – оставление наемниками их позиций. Отсутствие такого временного дедлайна указывает, что мы, скорее всего, имеем дело с бутафорией. С некой угрозой, реализовывать которую не намерены. Будем смотреть за развитием событий".

Интересна, по мнению эксперта, в этом ракурсе позиция Кадырова.

"Пользуясь случаем, он, поутихший в последнее время, буквально вскочил в информационное пространство с заявлением, что "кадыровцы" готовы заменить уходящих "пригожинцев". Главарю Чечни явно не хватает площадки, где можно развернуться. Он хочет славы, внимания, – поясняет Иван Ступак. – После огромных потерь, которые его боевики понесли в прошлом году в Киевской области (наши военные буквально покрошили там "кадыровцев"), а также в районе Мариуполя, чеченский правитель долго зализывал раны, выпал из информационного пространства. А сейчас вдруг встрепенулся. В том числе в ракурсе событий вокруг Бахмута, которые стал для россиян уже чем-то сакральным. Как Сталинград для гитлеровцев".

И, как и Сталинград для немецких фашистов, для рашистов Бахмут становится проклятым местом, отмечает эксперт. Даже, если они его захватят, это будет уже пиррова победа, уверен Иван Ступак.

"Бахмут, – акцентирует он, – может стать последним населенным пунктом, который РФ сможет захватить. После этого она начнет не просто пятиться назад, а катиться, бежать со всех ног. Потому что война всё чаще приходит на российскую территорию. И эта тенденция будет лишь нарастать".

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Источник: https://comments.ua/
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