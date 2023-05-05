Рашисты применили в Бахмуте зажигательные снаряды

Рашисты применили против защитников города зажигательные снаряды. Видео вероятного применения фосфорных боеприпасов опубликовало командование ССО.

Бахмут в огне

На нем видно, что часть города светится от фосфора зажигательных снарядов.

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"Стоим! Воины ССО вместе с побратимами продолжают защищать Бахмут!", — сказано в сообщении на странице ССО в Фейсбук.





Напомним, что, по версиям экспертов, основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин мог взять на себя обязательство захватить Бахмут до 9 мая. Поэтому оставшиеся три дня он будет использовать все силы, чтобы выбить украинских защитников из города.



Возможно, по этой причине он сегодня разыгривает спектакль, заявляя о снарядной голоде, многочисленных жертвах среди наемников и решении уйти из города после 10 мая для "зализывания ран".

Чем еще могут быть вызваны его заявления, рассказали эксперты.

"То, есть, эти выпады делаются скорее с прицелом на поствоенный период, – поясняет эксперт. – Не исключено, что после наступательных действий ВСУ сформируется временный статус-кво. Война на некий период зафиксируется в той территориальной стадии, которая будет на тот момент. И Пригожин действует наперед, чтобы не выглядеть так, будто его ЧВК просто использовали в самых жестоких боевых действиях, не дав взамен фактически ничего. Мы помним, как он лично собирал людей по зонам, по лагерям. Как их потом попросту отправляли на убой как "пушечное мясо". Как некий щит перед собственно вооруженными силам РФ. И Пригожин, похоже, возмущен текущим распределением ресурсов не в его пользу. Он чувствует, что его использовали. И что на первый план опять выходит регулярная российская армия".



Примирить две группировки — Минобороны и Пригожина — попытался Рамзан Кадыров, сделав свое заявление. Он покритиковал и Шойгу, и Пригожина, а также заявил о готовности кадыровских подразделений занять Бахмут, придя на смену ЧВК "Вагнер".