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Захват Бахмута – не приоритет: в ISW раскрыли планы России

В ISW считают, что войска РФ, вероятно, отказались от атак на Бахмут, ожидая контрнаступления ВСУ

сегодня, 07:32
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Автор:

Кравцев Сергей

Министерство обороны России, похоже, отказалось от наступления на Бахмут в пользу подготовки к ожидаемому контрнаступлению ВСУ. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли эксперты Института изучения войны (ISW).

Захват Бахмута – не приоритет: в ISW раскрыли планы России

Бахмут. Фото: Getty Images

Отмечается, что таким решением российские военные могут поставить ЧВК "Вагнера" и ее руководителя Евгения Пригожина в потенциально сложное положение. Евгений Пригожин уже выпустил серию видеороликов, в которых объявил, что боевики "Вагнера" уйдут из Бахмута 10 мая, если они не получат необходимые припасы, и предпринял особенно резкие и эмоциональные атаки на начальника Генштаба РФ генерала армии Валерия Герасимова и министра обороны России Сергея Шойгу.


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Видимый и внутренний гнев Пригожина в одном из последних видео говорит о том, что Минобороны РФ, вероятно, отменило приоритет Бахмута и переместило оперативный центр в другое место на театре военных действий таким образом, что это может серьезно подорвать способность боевиков "Вагнера" действовать эффективно.

"В обзоре говорится: "Оперативно обоснованным решением для МО РФ было бы начать придерживать и накапливать боеприпасы и запасы, чтобы подготовиться к любым украинским контрнаступательным действиям, и отчаянные заявления Пригожина указывают на то, что МО РФ, скорее всего, именно так и делает".

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-5-2023
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