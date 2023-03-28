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Первые пошли: В ВСУ сформированы ударные роты БПЛА

Беспилотники будут выполнять разведывательные и ударные миссии. Будут проводить артиллерию, помогут воинам быть максимально эффективными во время городских боев и сохранять жизнь

сегодня, 21:41
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Автор:

Моесеенко Валентина

Украинская армия активно трансформируется и получает уникальный опыт в наиболее технологичной войне в истории. Об этом заявил сегодня министр цифровой трансформации Кабмина Михаил Федоров в своих соцсетях, пишут "Комментарии".

Первые пошли: В ВСУ сформированы ударные роты БПЛА

В ВСУ уже сформировано три первые роты ударных беспилотников


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"Сегодня в ВСУ первые три уникальные ударные подразделения БПЛА уже абсолютно готовы к бою на фронте. Вместе с нашими партнерами нам уже удалось досконально их укомплектовать. Бойцы получили пикапы, собственно, ударные дроны и средства связи — Старлинки", – написал министр.

Федоров отметил, что проект по созданию рот ударных БПЛА создавался при участии Генерального штаба, Госспецсвязи, Министерства обороны и фонда UNITED24. По словам военных, подобные подразделения создаются впервые в мире. Все передаваемые подразделения беспилотники отечественного производства. Необходимое оборудование для обеспечения ударных рот было приобретено частными донорами. Новым ротам ударных БПЛА в этом марте уже передали и автомобили.

“Беспилотники будут на фронте выполнять все поставленные разведывательные, а также необходимые ударные на фронтах миссии. Будут направлять артиллерию, помогут воинам других подразделений быть максимально точными и эффективными во время городских боев и максимально сохранять жизнь бойцам. Пикапы пригодятся, в свою очередь, для рейдов мобильных групп, что двигаются в тыл врага, по необходимости — доставки грузов и, при надобностях, эвакуации раненых. Старлинки обеспечат бесперебойную связь на полях битв. Все это – наше неоспоримое конкурентное преимущество над врагамии“, – отметил Федоров.

Как отметил министр, создание ударных рот БПЛА в составе Сил обороны принял Главнокомандующий ВС Украины генерал Валерий Залужный, а их формирование происходит в рамках проекта "Армия дронов".

Проект выделяется совершенно новым подходом к менеджменту, обучению и доктрине применения дронов. Военные отметили, что уже отобраны и подготовлены наиболее профессиональные военные, что станут командирами новых ударных подразделений. По их словам, каждый из них получит дроны и боеприпасы, а также Starlink для обеспечения связи и другое необходимое оборудование.

В Генеральном штабе сообщили, что главным партнером по обучению ударным ротам будет военная школа "Боривитер". Какими беспилотниками будут оснащены эти подразделения, военное командование не уточняет. Вероятно, это будут дроны-камикадзе разных классов с разными боевыми частями и дальностью полета для решения боевых задач на разных расстояниях.

Напомним, "Комментарии" писали раньше, как остановить рашистское "кровавое домино".

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, сколько времени понадобится Украине на разработку ударных дронов дальнего действия.

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