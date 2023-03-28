Первые пошли: В ВСУ сформированы ударные роты БПЛА

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Моесеенко Валентина
Украинская армия активно трансформируется и получает уникальный опыт в наиболее технологичной войне в истории. Об этом заявил сегодня министр цифровой трансформации Кабмина Михаил Федоров в своих соцсетях, пишут "Комментарии".
В ВСУ уже сформировано три первые роты ударных беспилотников
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Федоров отметил, что проект по созданию рот ударных БПЛА создавался при участии Генерального штаба, Госспецсвязи, Министерства обороны и фонда UNITED24. По словам военных, подобные подразделения создаются впервые в мире. Все передаваемые подразделения беспилотники отечественного производства. Необходимое оборудование для обеспечения ударных рот было приобретено частными донорами. Новым ротам ударных БПЛА в этом марте уже передали и автомобили.
Как отметил министр, создание ударных рот БПЛА в составе Сил обороны принял Главнокомандующий ВС Украины генерал Валерий Залужный, а их формирование происходит в рамках проекта "Армия дронов".
Проект выделяется совершенно новым подходом к менеджменту, обучению и доктрине применения дронов. Военные отметили, что уже отобраны и подготовлены наиболее профессиональные военные, что станут командирами новых ударных подразделений. По их словам, каждый из них получит дроны и боеприпасы, а также Starlink для обеспечения связи и другое необходимое оборудование.
В Генеральном штабе сообщили, что главным партнером по обучению ударным ротам будет военная школа "Боривитер". Какими беспилотниками будут оснащены эти подразделения, военное командование не уточняет. Вероятно, это будут дроны-камикадзе разных классов с разными боевыми частями и дальностью полета для решения боевых задач на разных расстояниях.
Напомним, "Комментарии" писали раньше, как остановить рашистское "кровавое домино".
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, сколько времени понадобится Украине на разработку ударных дронов дальнего действия.
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