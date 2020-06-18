Похороны Порошенко пришлось срочно перенести

Похороны отца Петра Порошенко пришлось перенести из-за суда, куда пятого президента Украины позвали в качестве подозреваемого. Прощаться с Алексеем Порошенко будут в пятницу, 19 июня. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

Судебное слушание в Печерском суде столицы назначили на четверг, 18 июня. Петру Порошенко будут выбирать меру пресечения. Офис генпрокурора будет просить об аресте. Альтернативой ему может стать залог в 10 миллионов гривен. Об этом сообщили в генпрокуратуре. Напомним, что Порошенко подозревают в том, что он повлиял на руководство Службы внешней разведки и поспособствовал тому, что заместителем главы ведомства в свое время стал Сергей Семочко. К слову, против него в СБУ вскоре открыли дело о госизмене. Сам Порошенко обвинения Офиса генпрокурора отрицает.

Петр Порошенко собирается лично прийти в суд. Ранее об этом заявил его адвокат Илья Новиков, и вот теперь - пресс-секретарь.

"Петр Порошенко пойдет в суд. Поэтому похороны отца вынужден был перенести на пятницу", - написал Цеголко.

О смерти Алексея Порошенко стало известно еще во вторник, 16 июня. Некоторые СМИ пишут, что у отце пятого президента случился инсульт. Однако официально никто эту информацию не подтверждал. За несколько дней до смерти, 11 июня, Алексею Порошенко исполнилось 84 года.

Отпевать отца Порошенко будут в Свято-Михайловском монастыре. Панихиду назначили на 10 утра. Затем, в 12:00, с Алексеем Порошенко будут прощаться на Институтской, 7, - анонсировал Цеголко. По этому адресу, в частности, находится Клуб кабинета министров.

Напомним, ранее Петр Порошенко публично обратился к Владимиру Зеленскому. Что именно сказал нынешнему президенту, "Комментарии" рассказывали ранее.

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