Названа коварная цель участия РФ в переговорах: Киев обратился к партнерам

Единственным подлинным доказательством готовности России прекратить войну является согласие на полное, безусловное и постоянное прекращение огня, заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибига.

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Он отметил, что дипломатические события последних дней можно анализировать с трех перспектив – украинской, российской и международной. Украинский взгляд — это последовательная преданность миру и конкретные достижения, в частности, договоренность о возвращении 1000 украинских граждан. Российский подход — это попытка использовать встречу в Стамбуле для внутренней пропаганды, создание иллюзии диалога, избегание санкций и затягивание времени. Несмотря на попытки выглядеть конструктивно, Москва не демонстрирует реальной готовности остановить войну. Глобальный контекст — мир должен четко понимать: без прекращения огня нет доказательства искренности намерений Кремля.

Сибига подчеркнул, что международное сообщество не должно позволить России использовать дипломатическую платформу в Стамбуле как повод для затягивания войны.

"Недостаточно только 17-го пакета санкций ЕС. Нужны решительные шаги: ограничение цен на нефть, эмбарго на энергоносители, ликвидация теневого флота, полные секторальные санкции против банковской системы и Центробанка РФ", — подчеркнул Сибига.

По его мнению, санкционное давление должно идти параллельно с поддержкой Украины: укреплением ПВО, новыми оборонными пакетами и инвестициями в военно-промышленный комплекс.

"Мы не прекращаем требовать от России прекратить боевые действия и согласиться на реальные, содержательные мирные переговоры. Каждый отказ – это аргумент в пользу усиления давления", – подытожил дипломат.

Как уже писали "Комментарии", президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что потенциальная встреча между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в Стамбуле могла бы стать историческим шансом прекращения войны.