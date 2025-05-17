logo

BTC/USD

103098.69

ETH/USD

2479.82

LTC/USD

97.96

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

46.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Названа коварная цель участия РФ в переговорах: Киев обратился к партнерам
commentss НОВОСТИ Все новости

Названа коварная цель участия РФ в переговорах: Киев обратился к партнерам

Встреча в Стамбуле не должна стать для РФ ширмой, прикрывающей ее продолжение боевых действий

сегодня, 17:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Единственным подлинным доказательством готовности России прекратить войну является согласие на полное, безусловное и постоянное прекращение огня, заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибига.

Названа коварная цель участия РФ в переговорах: Киев обратился к партнерам

Фото: из открытых источников

Он отметил, что дипломатические события последних дней можно анализировать с трех перспектив – украинской, российской и международной. Украинский взгляд — это последовательная преданность миру и конкретные достижения, в частности, договоренность о возвращении 1000 украинских граждан. Российский подход — это попытка использовать встречу в Стамбуле для внутренней пропаганды, создание иллюзии диалога, избегание санкций и затягивание времени. Несмотря на попытки выглядеть конструктивно, Москва не демонстрирует реальной готовности остановить войну. Глобальный контекст — мир должен четко понимать: без прекращения огня нет доказательства искренности намерений Кремля.

Сибига подчеркнул, что международное сообщество не должно позволить России использовать дипломатическую платформу в Стамбуле как повод для затягивания войны.

"Недостаточно только 17-го пакета санкций ЕС. Нужны решительные шаги: ограничение цен на нефть, эмбарго на энергоносители, ликвидация теневого флота, полные секторальные санкции против банковской системы и Центробанка РФ", — подчеркнул Сибига.

По его мнению, санкционное давление должно идти параллельно с поддержкой Украины: укреплением ПВО, новыми оборонными пакетами и инвестициями в военно-промышленный комплекс.

"Мы не прекращаем требовать от России прекратить боевые действия и согласиться на реальные, содержательные мирные переговоры. Каждый отказ – это аргумент в пользу усиления давления", – подытожил дипломат.

Как уже писали "Комментарии", президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что потенциальная встреча между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в Стамбуле могла бы стать историческим шансом прекращения войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости