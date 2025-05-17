Сможет ли РФ "воевать вечно": в ВСУ оценили намерения армии Путина

Продолжительность войны между Россией и Украиной зависит от многих факторов, и некоторые из них уже начали проявляться, заявил Иван Тимочко, глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

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"К сожалению, враг активизируется: фиксируем угрозу наступления на Сумском направлении, усиление группировок у Днепра. Российские войска, вероятно, пытаются продвинуться в административные границы Днепропетровщины, что может быть попыткой реализовать завуалированные сигналы со стороны Путина и кремлевских политиков", — отметил Тимочко.

Однако, по его словам, у Российской Федерации нет ресурсов для ведения затяжной войны.

"Россия заявляет о готовности воевать десятилетиями, но даже несколько лет она вряд ли выдержит в условиях современной реальности — экономически, технологически и социально. Мы уже не раз наблюдали в истории: чем громче угрозы Москвы, тем меньше их реальная способность держать фронт", — добавил военный.

16 мая в Стамбуле прошли переговоры между делегациями Украины и РФ. После них появилась информация о цитате советника Путина Владимира Мединского, который в закрытом формате заявил о готовности России воевать "вечно".

"Возможно, кто-то из вас потеряет еще больше близких. Но Россия готова воевать, сколько будет нужно", — цитирует его журналист The Economist.

Однако авиационный аналитик Геннадий Хазан развеивает подобную браваду. По его словам, российской армии осталось всего 2–2,5 года авиационного ресурса — дальше страну ждет глубокая техническая деградация.

"Ресурсы для ударной авиации стремительно иссякают. Без поддержки извне РФ не сможет долго удерживать войну в воздухе", — подытожил эксперт.

Напомним, "Комментарии" писали, что геополитический контекст вокруг Украины становится все более тревожным. Российский лидер Владимир Путин продолжает контролировать ситуацию на фронте, в то время как бывший президент США Дональд Трамп демонстрирует отчужденность и безразличие к течению войны. Об этом в своей колонке для Bloomberg пишет известный британский политолог Макс Гастингс.