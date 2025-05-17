Трамп окончательно обрек себя на провал через Путина : названа единственная причина

Старший аналитик Atlantic Council Ян Бжезинский подверг резкой критике подход экспрезидента США Дональда Трампа к урегулированию войны в Украине, назвав его "худшим со времен исторических провалов Мюнхена 1938 года и Ялты 1945-го".

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" Фактически мы видим попытку умиротворения — предложение, предусматривающее уступки перед агрессором. Такая логика несет угрозу повторения исторических трагедий, когда в прошлом демократические государства жертвовали чужими территориями ради иллюзии мира", — отметил Бжезинский в эфире Radio NV.

По его мнению, призыв Трампа к Украине навсегда отказаться от интеграции в НАТО открывает путь к возобновлению российской сферы влияния в Центральной Европе – той, с которой Запад простился после завершения Холодной войны.

" Фактически речь идет о том, чтобы заставить Украину и Европу пойти на политические и территориальные уступки. Это опасный прецедент, похожий на проложившие путь ко Второй мировой войне " , — подчеркнул эксперт.

Бжезинский предупредил, что такая стратегия не уменьшает, а лишь усугубляет конфликт, поскольку политика умиротворения, как показал опыт 1938 года, лишь стимулирует агрессора к дальнейшему расширению.

Впрочем, он подчеркнул, что Украина заняла жесткую позицию и отклонила эти предложения, а европейские союзники поддержали ее в этом.

Как уже писали "Комментарии", сенаторы США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь призвали Конгресс Соединенных Штатов принять новые санкции против Российской Федерации после того, как переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией не принесли ожидаемых результатов.