Уже в понедельник: Трамп анонсировал очень важные разговоры о войне

Президент США Дональд Трамп анонсировал важные телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, которые пройдут 19 мая. Об этом Трамп сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Трамп отметил, что разговор с Путиным, который состоится в 10:00 утра по местному времени, будет сосредоточен на прекращении войны, продолжающейся между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что еженедельно погибают более 5000 российских и украинских солдат, и это один из основных пунктов для обсуждения. Кроме того, Трамп планирует затронуть вопрос экономического сотрудничества и торговли между двумя странами, что, по его словам, также имеет важное значение в контексте уменьшения напряжения на международной арене.

После переговоров с Путиным Трамп намерен позвонить по телефону Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить дальнейшие шаги в мирных переговорах. Трамп также отметил, что он планирует провести разговоры с разными членами НАТО, чтобы обеспечить максимальную поддержку в достижении мира. Президент США выразил надежду, что эти переговоры приведут к прекращению огня и завершению этой жестокой войны, которая, по его мнению, не должна была начинаться.

"Надеюсь, это будет продуктивный день, и эта очень жестокая война, которая никогда не должна была произойти, закончится. Да благословит нас всех Бог!", — подчеркнул Трамп.

Как уже писали "Комментарии", старший аналитик Atlantic Council Ян Бжезинский подверг резкой критике подход экс-президента США Дональда Трампа к урегулированию войны в Украине, назвав его "худшим со времен исторических провалов Мюнхена 1938 года и Ялты 1945-го".