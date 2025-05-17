Россияне готовы воевать вечно: что на самом деле стоит за угрозами Мединского

Несмотря на угрозы переговорщика Путина Мединского, армия РФ не сможет воевать в течение длительного времени. Критическая ситуация наступит уже в ближайшие годы. Это подтверждает история, которую, как обычно в России плохо знают. Об этом у себя у Facebook пишет политический аналитик Виктор Бобыренко.

Владимир Мединский. Фото из открытых источников

Эксперт отметил, что Мединский не упомянул еще один исторический факт. Великая россия, победительница Наполеона завоевывала Кавказ 50 лет. С 1816 по 1864 год.

"Вы сравните потенциал россии и кавказских народов. И главным преимуществом россиян были кубанцы. И 50 лет. Нашим генералам надо было напомнить Медынскому: фигня 21 год. Попытайтесь повоевать 50 лет. Мы готовы. А вы? А еще напомните россиянам, что украинцы – это нация, которая дольше всех воевала во Вторую мировую. Начав 1 сентября 1939 — некоторые ребята воевали вплоть до середины 50-х. А россияне так пробовали?", – задается вопросом Виктор Бобыренко.

Он продолжает, но мы знаем много интересных случаев. Северная война или Кавказская война низкой интенсивности. А вот в войнах высокой интенсивности империи хватало очень мало.

"Напомните Мединскому о Крымской войне. Всей России хватило на три года. И снова, повторюсь: это Империя имела в тылу главным ресурсом Украину. А самым славным воином войны стал виннитчанин матрос Кошка, русские почему-то его называют матрос Кошка – вы где-то видели такое на Винничине?", – написал политолог.

По его словам, в японской войне 1904-1905 годов россии хватило на полтора года. И все рухнуло. И опять же, основной воспеваемый подвиг империи – "гибель Варяга", а на гордом Варяге 60% экипажа составляли украинцы.

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