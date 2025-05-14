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Кравцев Сергей
До сих пор нет ясности, в каком формате состоятся переговоры в Турции 15 мая. Несмотря на то, что именно Москва предложила провести прямые переговоры в Турции 15 мая, у Кремля сохраняют интригу, ясно не говоря, может ли быть на этих переговорах российский правитель Владимир Путин. При этом президент США Дональд Трамп намекнул, что в Турцию не собирается. Однако, если там будет Путин, то все может измениться. Что происходит вокруг переговоров? В каком случае Путин может отправиться в Стамбул? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.
Переговоры в Стамбуле
Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда говорит, что у него большие сомнения, что Владимир Путин решит лететь в Турцию. По той простой причине, что вся информационная кампания, которая сегодня осуществляется, создает туман дипломатии. И она направлена на то, чтобы нивелировать какие-либо ожидания.
Политический эксперт Владимир Горбач считает, что и Владимир Зеленский, и Владимир Путин, и Эммануэль Макрон с Киром Стармером, Фридрихом Мерцем и Дональдом Туском играют свои роли на условной сцене, а главным зрителем при этом является Дональд Трамп, требующий внимания и признания, но подверженный необдуманным импульсам.
Что касается встречи в Стамбуле, то, по мнению Владимира Горбача, президент Зеленский сделал медийно эффектный ход, заявив, что он едет в Стамбул и будет ждать там Путина. Однако российский диктатор вряд ли может себе это позволить.
Подытоживая Владимир Горбач подчеркнул, что этакий спектакль со Стамбулом только на первый взгляд может казаться красивым, но толку из него не будет никакого, потому что Россия не вынуждена пока идти ни на какие уступки. А поскольку она пока не вынуждена, то она и не уйдет. И ждать от нее чего-то большего бесполезно. Надо сначала заставить ее переоценить свои возможности и ресурсы, и только потом садиться и о чем-то говорить, а не наоборот, констатировал эксперт.
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