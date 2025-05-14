До сих пор нет ясности, в каком формате состоятся переговоры в Турции 15 мая. Несмотря на то, что именно Москва предложила провести прямые переговоры в Турции 15 мая, у Кремля сохраняют интригу, ясно не говоря, может ли быть на этих переговорах российский правитель Владимир Путин. При этом президент США Дональд Трамп намекнул, что в Турцию не собирается. Однако, если там будет Путин, то все может измениться. Что происходит вокруг переговоров? В каком случае Путин может отправиться в Стамбул? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Переговоры в Стамбуле

Путин вынужден подстраиваться под логику Трампа

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда говорит, что у него большие сомнения, что Владимир Путин решит лететь в Турцию. По той простой причине, что вся информационная кампания, которая сегодня осуществляется, создает туман дипломатии. И она направлена на то, чтобы нивелировать какие-либо ожидания.

"У Путина есть мощный информационный аппарат, создающий ему видение событий внутри России. Имея собственно возможность говорить только внутри России, показывать то, что он считает нужным, он может полностью игнорировать мнение западного мира. Однако, есть факт, который очень сложно отрицать. Этот факт заключается в том, что Путин вынужден подстраиваться под логику Дональда Трампа и это становится все более и более очевидным", – прокомментировал эксперт.

Россия еще не готова идти на уступки

Политический эксперт Владимир Горбач считает, что и Владимир Зеленский, и Владимир Путин, и Эммануэль Макрон с Киром Стармером, Фридрихом Мерцем и Дональдом Туском играют свои роли на условной сцене, а главным зрителем при этом является Дональд Трамп, требующий внимания и признания, но подверженный необдуманным импульсам.

"То, что происходит последние два-три дня – это продолжение той войны ультиматумов, которая ведется уже годами. А началось все с российских ультиматумов от 15 декабря 2022 года. Тогда эти ультиматумы Москва выдвинула Вашингтону и НАТО. И эти ультиматумы были подкреплены действиями – агрессией против Украины и оккупацией значительной части территории", – отметил эксперт.

Что касается встречи в Стамбуле, то, по мнению Владимира Горбача, президент Зеленский сделал медийно эффектный ход, заявив, что он едет в Стамбул и будет ждать там Путина. Однако российский диктатор вряд ли может себе это позволить.

"Я себе слабо представляю встречу между Путиным и Зеленским, учитывая, что Путин не достиг своей цели в этой войне. Это при том, что президент Зеленский сам рассказывал, что в начале полномасштабной войны Путин отдавал приказ на его уничтожение. Неизвестно, как им сейчас сесть за один стол и смотреть друг другу в глаза. Поэтому Путин может появиться в Стамбуле только в одном случае, когда в это самое время там будет присутствовать Дональд Трамп, и они вдвоем с Трампом будут играть против одного. В таком случае два против одного – Путин может приехать в Стамбул. И это та опасность, которая может нас ждать. Ибо нельзя исключать какой-либо закулисный сговор и даже договоренность Путина и Трампа. При этом не нужно исключать, что, если в Стамбул приедут Путин и Трамп, то туда могут съехаться и другие лидеры западного мира, как тот же президент Франции Макрон или премьер Великобритании Стармер или канцлер Германии Мерц", – отметил политолог.

Подытоживая Владимир Горбач подчеркнул, что этакий спектакль со Стамбулом только на первый взгляд может казаться красивым, но толку из него не будет никакого, потому что Россия не вынуждена пока идти ни на какие уступки. А поскольку она пока не вынуждена, то она и не уйдет. И ждать от нее чего-то большего бесполезно. Надо сначала заставить ее переоценить свои возможности и ресурсы, и только потом садиться и о чем-то говорить, а не наоборот, констатировал эксперт.

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