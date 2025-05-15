В какой ловушке может оказаться Украина на переговорах: что уже обращает на себя внимание

Кремль до последнего тянул в вопросе, кого отправлять на переговоры в Стамбул. До последнего сохранялась интрига поедет ли туда Путин. После этого стал известен состав российской делегации, который позже Украина назвала бутафорским. Далее от Захаровой и Лаврова полились оскорбления в сторону президента Украины Зеленского еще до начала самих переговоров. Не создается ли впечатление, что Кремль с самого начала искал основания для их срыва? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Публичная политика Кремля – это мифотворчество

Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский считает, что Кремль не пытается сорвать переговоры, он пытается нивелировать их результаты.

"Вся публичная политика Кремля – это мифотворчество. Они всегда стараются придумывать формальные рамки, чтобы их соблюдать. К примеру, назвать войну "СВО" и затем аргументировать этим свою позицию в ООН. Внести оккупированные украинские территории в Конституцию и затем настаивать на том, что попытка реконкисты со стороны Украины – это агрессия и тому подобное", – отметил эксперт.

Денис Гороховский добавляет, что с этими переговорами ситуация схожая. Путин назначает состав делегации из низкоранговых чиновников. Таким образом Украина, если ее группа будет выше рангом российского, будет выглядеть слабее, потому что на дипломатическом языке это будет сигнал о том, что переговорщики не равны.

"Если же Украина поставит таких же ноунеймов, то уже завтра Путин будет рассказывать о том, что Украина отказалась от его предложения и саботирует переговоры таким образом. Это все только игра на публику. Реакцию США сложно предположить, ведь Трамп может "закрыть глаза" на действия РФ, а может обидеться и принять какие-то более радикальные решения, например экономического толка", – прокомментировал политолог.

Россия "валяет дурака"

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно отметила, первое, что сразу обратило на себя внимание – это парадокс совершенно разных делегаций со стороны РФ – та, которая была на встречах с американцами, и заявленная сейчас на переговорах в Стамбуле. Полностью разный состав. Это означает, что либо тогда, либо сейчас (или и тогда, и сейчас) Россия "валяет дурака". То есть ставила или ставит совсем другие задачи, кроме самих переговоров по прекращению войны.

"Относительно "стамбульского состава". Наряду со странной персоналией Мединского, который занимался и занимается псевдоисторическим обоснованием российской войны против Украины, подобно "страданиям молодого Вертера", и публично демонстративно разрезал в 2022 году банковские карточки, типа, РФ не боится санкций, наличие двух представителей "военного крыла", по крайней мере перемирие на суше", – отметила политолог.

По ее словам, кроме состава делегаций, который Россия сознательно со своей стороны занизила, имеет значение и то, о чем пойдет речь на самих переговорах. Заявленная позиция Украины, Европы, США относительно необходимости 30-дневного перемирия предполагает и обсуждение проблематики, связанной именно с перемирием — а не "первопричинами" со стороны РФ или звучавших в последние месяцы или звучавших в марте-апреле 2022-го. Юридический статус территорий и сокращение военного потенциала Украины не входит в рамку обсуждения перемирия.

"Хочется надеяться, что переговоры в Стамбуле, даже если непосредственно сегодня или завтра там не будет принято решение, все же станут определенной транзитной точкой – либо для движения к перемирию, либо к дальнейшему санкционному давлению на РФ", – отметила Олеся Яхно.

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