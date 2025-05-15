В какой ловушке может оказаться Украина на переговорах: что уже обращает на себя внимание

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Кремль до последнего тянул в вопросе, кого отправлять на переговоры в Стамбул. До последнего сохранялась интрига поедет ли туда Путин. После этого стал известен состав российской делегации, который позже Украина назвала бутафорским. Далее от Захаровой и Лаврова полились оскорбления в сторону президента Украины Зеленского еще до начала самих переговоров. Не создается ли впечатление, что Кремль с самого начала искал основания для их срыва? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский считает, что Кремль не пытается сорвать переговоры, он пытается нивелировать их результаты.
Денис Гороховский добавляет, что с этими переговорами ситуация схожая. Путин назначает состав делегации из низкоранговых чиновников. Таким образом Украина, если ее группа будет выше рангом российского, будет выглядеть слабее, потому что на дипломатическом языке это будет сигнал о том, что переговорщики не равны.
Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно отметила, первое, что сразу обратило на себя внимание – это парадокс совершенно разных делегаций со стороны РФ – та, которая была на встречах с американцами, и заявленная сейчас на переговорах в Стамбуле. Полностью разный состав. Это означает, что либо тогда, либо сейчас (или и тогда, и сейчас) Россия "валяет дурака". То есть ставила или ставит совсем другие задачи, кроме самих переговоров по прекращению войны.
По ее словам, кроме состава делегаций, который Россия сознательно со своей стороны занизила, имеет значение и то, о чем пойдет речь на самих переговорах. Заявленная позиция Украины, Европы, США относительно необходимости 30-дневного перемирия предполагает и обсуждение проблематики, связанной именно с перемирием — а не "первопричинами" со стороны РФ или звучавших в последние месяцы или звучавших в марте-апреле 2022-го. Юридический статус территорий и сокращение военного потенциала Украины не входит в рамку обсуждения перемирия.
Читайте на портале "Комментарии" — переговоров Украины и РФ может не быть: что уже заявляют в МИД Турции.
Новости