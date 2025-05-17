Эрдоган выступил с важным заявлением о встрече Зеленского и Путина в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что потенциальная встреча между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в Стамбуле могла бы стать историческим шансом прекращения войны. Об этом сообщает издание Hurriyet.

Реджеп Эродоган. Фото: Reuters

Эрдоган подчеркнул, что Турция не задерживает процесс переговоров, а наоборот активно содействует диалогу. Однако, по его словам, решающая роль в переговорах остается за Путиным.

"Зеленский и Трамп тоже оказывают влияние, но ключевые решения — за Путиным", — подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что встреча делегаций России и Украины в Стамбуле была важным шагом к потенциальному завершению войны и установлению стабильного мира. Он отметил, что Анкара с самого начала войны выступает посредником и предлагает политическую площадку для переговоров.

"Эту войну невозможно выиграть силой. Надо заставить оружие замолчать и вернуться в дипломатию. Турция готова и дальше играть посредническую роль", — заявил президент.

Эрдоган подчеркнул, что окно для мирного урегулирования нельзя терять, ведь именно переговоры, а не военные действия должны стать основой разрешения конфликта.

Напомним, что Зеленский был готов к прямой встрече с Путиным 15 мая, однако российский диктатор отказался приехать, отправив вместо себя делегацию под руководством Владимира Мединского.

На следующий день, 16 мая, в Стамбуле состоялись первые за три года продолжавшиеся более часа прямые переговоры между Украиной и Россией. Однако договоренности о прекращении огня добиться не удалось.

Портал "Комментарии" писал, что эта дипломатическая неделя подтвердила три важных момента в войне в Украине. Первый состоит в том, что Россия не уступает и не собирается этого делать. Второй момент – Дональд Трамп не готов усиливать давление. Третий момент – дипломатия без реального давления – только иллюзия прогресса