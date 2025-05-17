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Цинизм Путина в Сумах станет последней каплей: Макрон заинтриговал прогнозом

Россия проигнорировала предложение США остановить боевые действия

сегодня, 19:25 comments1197
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Клименко Елена

Спустя несколько часов после трагического российского удара по гражданскому микроавтобусу в Сумской области, где погибли девять человек, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что убежден: Дональд Трамп не оставит циничные действия Владимира Путина без ответа. Об этом французский лидер сказал во время совместной пресс-конференции с премьером Албании Эди Рамой в Тиране, передает BFMTV.

Цинизм Путина в Сумах станет последней каплей: Макрон заинтриговал прогнозом

Фото: из открытых источников

Макрон напомнил, что Трамп пришел к власти с целью достижения мира и подчеркнул, что США намеревались привлечь все стороны к мирному урегулированию.

"Американский народ избрал президента, заявившего о стремлении мира и готовности объединить стороны ради этого. Мы создали "коалицию решительных" и обратились к президенту Трампа с четкой позицией: мы все поддерживаем прекращение огня и подтверждаем свою приверженность обеспечению мира и безопасности", — сказал Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что Москва отказалась поддержать режим прекращения огня, предложенный Соединенными Штатами.

Напомним, 17 мая российские войска атаковали дрон-камикадзе "Ланцет" рейсовый автобус, следовавший из Белополья в Сумы. В результате удара погибли девять пассажиров, среди которых семья из трех человек: отец, мать и дочь. Еще семь человек получили ранения. По словам председателя Белопольского общества Юрия Зарка, транспортное средство перевозило людей, которые направлялись на эвакуацию. Большинство погибших — пожилые женщины.

Портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп анонсировал важные телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, которые состоятся 19 мая.



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Источник: https://www.bfmtv.com/politique/elysee/guerre-en-ukraine-emmanuel-macron-se-dit-sur-que-donald-trump-reagira-au-cynisme-de-vladimir-poutine_AD-202505170151.html
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