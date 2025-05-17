РФ пригрозила уничтожить украинские истребители F-16: что известно

В российских пропагандистских СМИ активно распространяются заявления о якобы серьезной модернизации дронов-камикадзе "Герань" (Shahed), регулярно применяемых для ударов по территории Украины. В сообщениях говорится о "значительном прорыве" в совершенствовании беспилотных летательных аппаратов, в частности, в технических характеристиках и боевых возможностях.

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В частности, по утверждениям российской стороны, обновленные Shahed якобы способны летать на большей высоте и с повышенной скоростью. Это, по мнению пропагандистов, должно существенно усложнить их выявление и перехват украинскими системами ПВО. Также отмечается, что "Герани" теперь несут потенциальную угрозу даже истребителям F-16, которые Украина ожидает получить в ближайшее время.

Среди других заявленных улучшений:

· модернизирован планер, позволяющий дрону осуществлять пикирование на большой скорости для преодоления точечной противовоздушной обороны;

· усилена защита от средств радиоэлектронной борьбы, включая новые антиспуфинговые алгоритмы;

· боевая часть получила увеличенную мощность – до 90 кг взрывчатого вещества, что почти вдвое больше, чем в предыдущих версиях.

Также заявлено о внедрении новых тактик боевого применения дронов, хотя детали не разглашаются.

По информации The Guardian, у России есть по меньшей мере два завода, которые еженедельно производят сотни этих БПЛА. Более того, в планах Кремля — использование искусственного интеллекта для создания так называемого "роя дронов", которые смогут взаимодействовать между собой и обходить украинскую оборону.

Как уже писал портал "Комментарии", в сети распространяется ложная информация о том, что два спасателя ГСЧС якобы были госпитализированы с химическим отравлением после осмотра места падения вражеского БПЛА ("шахеда") в Полтавской области.