Итоги переговоров в Стамбуле: о чем говорит реакция Трампа, чего ожидать дальше

Во время переговоров в Стамбуле 16 мая российская делегация представила Украине ряд нереалистичных требований, назвав условия, при которых путинский режим готов прекратить огонь. В то же время удивила реакция президента США Трампа на итог переговоров. Он в очередной раз похвастался хорошими отношениями с Путиным и раскритиковал Зеленского. О чем говорят итоги переговоров в Стамбуле и реакция на них Трампа? Чего ожидать дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Переговоры в Стамбуле

До встречи Путина с Трампом прорывов ждать не стоит

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает, что итоги стамбульских переговоров были абсолютно предсказуемыми.

"Обе стороны огласили свои требования, в частности, Россия. По сути эти требования Путин озвучил ещё накануне мирного саммита в Женеве в 2024 году. Эти требования естественно являются абсолютно неприемлемыми для Украины", – отметил эксперт.

По его словам, для того, чтобы продемонстрировать видимость желания идти на переговоры – была также заключена единственная позитивная договоренность об обмене военнопленными.

"Стороны остались при своих позициях. Можно согласиться с изданием The New York Times о том, что Путин достиг тактической победы, потому что продемонстрировал якобы желание вести прямые переговоры, тем самым отсрочил вероятность введения жёстких санкций со стороны Соединенных Штатов в первую очередь", – говорит политолог.

Что касается реакции Дональда Трампа, то, по мнению Максима Яли, она также достаточно предсказуемая.

"Трамп не хочет портить отношения с Россией. У него свои планы, в том числе, и в экономических взаимоотношениях, и в качестве личных геополитических амбиций, о которых он заявлял. В частности, об аннексии части территории Дании – Гренландии и возможном аншлюсе Канады. Поэтому для него, исходя из этих целей, выгодно достижение договоренностей на условиях России, аннексии территорий, признание этих аннексий для того, чтобы создать прецедент для реализации собственных территориальных амбиций. Поэтому этим и объясняется то, что Трамп фактически выступает на стороне Путина, разделяя его видение в мировых делах, где сильные диктуют свои условия слабым", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Говоря о прогнозах Максим Яли отметил, что возможно дальше будут технические консультации, но, как заявил Трамп накануне стамбульских переговоров – без его личной встречи с Путиным никаких реальных результатов не удастся достигнуть, что и подтвердили эти итоги переговоров.

"Поэтому идёт полным ходом подготовка к встрече Путина с Трампом и действительно каких-то прорывных решений до их личной встречи ожидать не стоит. Россия, соответственно, будет пытаться улучшить свои позиции на поле боя, для того, чтобы склонить Украину к максимальным территориальным компромиссам в том числе", – подытожил эксперт.

Время для дипломатии еще не пришло

Дипломат, политический эксперт, бывший заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольского местного территориального общества №1 Вадим Трюхан отметил, что, анализируя переговоры в Стамбуле всем нам нужно понимать, что пока нет причин для разочарований. Ведь повышенных ожиданий не было. Российские опричники Путина выполнили написанную им в Кремле партию. Никаких шансов на какие-либо дипломатические прорывы не было и в помине.

"Теперь россияне попытаются закрепить "успех" нанеся чувствительные удары по территории Украины ракетами и дронами. Логика убийцы проста, — ошарашить, а потом поиграть в святош. И так по кругу. Надо быть готовыми!", – отметил эксперт.

Вадим Трюхан считает, что Трамп в очередной раз проиграл партию, и то с картами, как он любит говорить, на руках.

"Это ему нравится? Вряд ли. Все он понимает, хотя и прикидывается дураком. Стукнет ли кулаком по столу? Нет. Все еще в розовых очках. Однако еще один шаг к прозрению Трампа сегодня был сделан. Благодаря самонадеянности россиян. Будет ли продолжение? Конечно. Однако предпосылок для изменения хищнической позиции россиян пока еще не создано", – отметил Вадим Трюхан.

Эксперт прогнозирует, что до осени можно рассчитывать только на точечные какие-то "подвижки" – освобождение военнопленных, перемирие на день-два, возможно, мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, но не больше.

"По моему мнению, на самом деле время для дипломатии еще не пришло. Впереди тяжелые военные будни на долгие месяцы", – констатировал Вадим Трюхан.

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