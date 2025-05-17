Появились все ультимативные требования России на переговорах с Украиной

Во время переговоров в Стамбуле 16 мая без представителей СМИ российская делегация представила Украине ряд требований, назвав условия, при которых путинский режим готов прекратить огонь. Среди них – отказ Украины от территорий и претензий на репарации. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров

Переговоры в Стамбуле

По данным Bloomberg, российская делегация на переговорах в Стамбуле озвучила ряд условий для начала мирного процесса. В частности, Москва требует, чтобы Украина: закрепила нейтральный статус, без присутствия иностранных войск и оружия массового поражения на своей территории; официально отказалась от требований репараций от России; признала аннексию Крыма и еще четырех регионов, даже несмотря на то, что российские войска не контролируют их полностью.

Переговорщики Путина заявили, что российские войска прекратят огонь только после того, как Украина выведет свои войска из Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей и передаст их под контроль России. Кремль также требует международного признания всех пяти регионов как части РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — переговоры Украины и РФ завершились. Встреча в Стамбуле длилась менее двух часов.

Reuters пишет, что россияне требовали от Украины вывода войск со своей территории для заключения договора о прекращении огня. Требования включали и другие нестандартные пункты, сообщает агентство.

Также издание "Комментарии" сообщало – итоги переговоров в Стамбуле показали, что все пока идет по сценарию россиян. Кремль, не уступая ничем, фактически заставляет Украину следовать своему плану. Все это происходит перед глазами возмущенной Европы и безразличного Дональда Трампа. Такое мнение у себя в Facebook высказал политический эксперт Владимир Горбач.



