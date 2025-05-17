Итоги переговоров в Стамбуле показали, что все пока идет по сценарию россиян. Кремль, не уступая ничем, фактически заставляет Украину следовать своему плану. Все это происходит перед глазами возмущенной Европы и безразличного Дональда Трампа. Такое мнение у себя в Facebook высказал политический эксперт Владимир Горбач.

Переговоры в Стамбуле

Политолог отмечает, если верить заявлениям турок, то "возобновились" именно стамбульские переговоры, а не начались какие-то другие. Второй важный момент – возобновились они без всякого прекращения огня. Ультиматум "коалиции решительных" проигнорирован как Путиным, так и Трампом.

По словам эксперта, обращает также на себя внимание, что "письменное согласование с другой стороной условий, которые сделают возможным достижение перемирия" как одно из промежуточных "достижений" стамбульских переговоров позволяет россиянам тянуть время во избежание поддержки Дональдом Трампом европейского ультиматума в отношении общих санкций.

"Это игра в одни ворота", — констатировал Владимир Горбач.

Читайте на портале "Комментарии" — переговоры в Турции продемонстрировали, что Российская Федерация не намерена проявлять добрую волю. преимущественно Такова была реакция европейских лидеров на переговоры России и Украины в Стамбуле.

Также издание "Комментарии" сообщало, что Россия не заинтересована в добросовестных переговорах и компромиссах и стремится продолжать войну для достижения своей цели – капитуляции Украины. К такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны (ISW).

Постоянное настаивание России на своих стамбульских требованиях в 2022 году в мае 2025 года демонстрирует, что Россия продолжает быть заинтересована только в полной капитуляции Украины, не желает предлагать компромиссы в каких-либо добросовестных переговорах и готова продолжать войну на достижение своей цели.



