Действительно ли Россия готовится к большому наступлению: какие наиболее опасные участки фронта

На фоне разговоров о перемирии и переговорах в Стамбуле вещатель CNN со ссылкой на двух американских чиновников, осведомленных о последних оценках США, сообщил, что Россия сосредоточивает силы на линии фронта для возможного нового наступления с целью захвата дополнительных территорий Украины. Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Наступление России. Фото из открытых источников

Все "старые" направления остаются актуальными

Военный обозреватель Денис Попович отметил, что на сегодняшний день не видно новых направлений, где Россия могла бы развернуть новое большое наступление.

"Все "старые" направления остаются актуальными. Есть смысл говорить о попытках врага продвигаться в сторону админграницы из Днепропетровской области и в сторону Константиновки. В районе Константиновки противник добивается тактических успехов. Очевидно, там в ближайшие недели и развернутся основные события", – прокомментировал эксперт.

Большое наступление не останавливалось и раньше

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак обратил внимание, что по поводу большого наступления, якобы готовящегося Россией, это впервые, когда какие-то иностранные анонимные источники подтверждают.

"До этого времени весь поток информации шел исключительно из Украины. Только Украина об этом говорила. Об этом не говорили британская, американская, армянская, какая-то сингапурская разведки. Не было даже упоминаний от осинтеров, обычно анализирующих фотографии российских военнослужащих через спутниковые снимки. Даже они ничего об этом не говорят. Информация идет только из Украины, а еще от неизвестных источников CNN. По-моему, пока преждевременно говорить о том, что у россиян есть какие-то огромные силы, что они сконцентрированы где-то за Уралом, десятки тысяч военнослужащих. Говорить о том, что будет какое-то отдельное летнее наступление, тоже неверно, потому что все в текучке. Оно все не останавливалось ни на секунду – ни в выходные, ни на праздники. Боевые действия продолжались и они продолжаются. Это только академически можно в научных институтах разделять наступления, типа здесь было зимнее, здесь весенне-летнее", – отметил эксперт.

Иван Ступак подчеркнул, что война продолжается в режиме нон-стоп. Поэтому предварительно по состоянию на сегодняшний день данных о том, что у Российской Федерации есть какие-то силы, которые она еще не использовала и она готова бросить их в бой пока нет.

"Мы получаем лишь косвенные данные о том, что людей у ​​россиян не хватает. Они используют военных полицейских с линии "СВО", как они говорят, снимают их с блокпостов. Дошедших до того, что раненых из больниц тоже быстро отправляют на фронт, укомплектуя ими передовые штурмовые группы. Также расформовывают подразделения БПЛА и бросают их в направлении штурмов. Это свидетельствует о том, что лишних ресурсов, мне кажется, у россиян нет. Сюда можно отнести использование мотоциклов. Это не от хорошей жизни. Это означает, что у врага нет достаточного количества тяжелой техники для поддержания большой интенсивности наступательных действий", — отметил эксперт.

Подытоживая Иван Ступак, подчеркнул, что главное сейчас не паниковать по поводу какого-то огромного наступления.

"С другой стороны, пятую точку не расслабляем, наблюдаем и анализируем происходящее на фронтах. Сейчас наиболее горячая история – это Покровск и Константиновка, где россияне смогли найти щель среди нашей обороны и сейчас ее дожимают", – констатировал собеседник портала "Комментарии".

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