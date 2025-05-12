Зачем Путину встреча в Стамбуле: ждать ли прорыва

В ночном заявлении 11 мая правитель России Владимир Путин заявил, что якобы настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая. Украинский президент ответил, что, прежде всего, РФ должна согласиться на прекращение огня с 12 мая, потом – можно встретиться. При этом подтвердил, что 15 мая он будет ждать Путина в Стамбуле. Что хочет Путин от встречи в Стамбуле? Что может измениться в российско-украинской войне после 15 мая? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Не ехать на встречу в Стамбул Украине уже невозможно

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин отметил, что ключевая аудитория предстоящей встречи в Стамбуле – это Дональд Трамп.

Эксперт обратил внимание на важный момент, когда Украина и европейские лидеры договорились координировать свои действия и выдвинули требования, что сначала 30 дней перемирия, а потом всё остальное, России нужно было как-то на все это ответить. И в Кремле придумали такой вариант, чтобы в глазах Трампа выглядеть положительно, заявив, что Россия готова к прямым переговорам с Украиной и готова к остановке войны. Поэтому россияне выдвинули требования встречи в Турции. А уже Украина в лице Зеленского обыграла эту историю. Президент переориентировал эту историю на то, что он готов к переговорам даже лично.

Отвечая на вопрос, что ждать от этой встречи Алексей Якубин говорит, что после того, как Дональд Трамп публично заявил о том, что Украине нужно ехать на эту встречу, у Киева уменьшилась возможность для манёвра.

"Не ехать на эту встречу в общем-то уже невозможно. Другое дело, может ли это встреча 15 мая в Стамбуле кардинально что-то сейчас решить? Потому что со стороны России пока что нет сигнала, что Путин готов быть на этой встрече. То есть, высока вероятность, что Зеленский приедет туда. Но Путин вряд ли приедет, но делегирует кого-то из Кремля. Это может быть первая ознакомительная встреча", – отметил эксперт.

По его словам, если глобально говорить о чём будет эта встреча, то тут есть нюансы.

"Потому что мы, с одной стороны, видели план Трампа, была позицию Украины вместе с европейскими партнерами, которая состояла из 22 пунктов по поводу того, как можно достичь перемирия. Россия выдвигала свои требования. И, как правило, для того, чтобы встреча оказалась результативной, предварительно технически прорабатывается повестка дня. Насколько мы можем понять сейчас, такой проработки по разных требованиях не было. Поэтому я оцениваю шансы, что на эту встречу поедет Зеленский и там будет встреча при участии Турции, как достаточно высокие. Но, если говорить о том, произойдёт ли в Стамбуле большой прорыв по вопросу мира в Украине, то на сегодняшний день я не вижу такой возможности. Вообще есть, конечно, некое ощущение дежавю, потому что мы в 2022 году слышали разговоры о Стамбуле, как и разговоры о санкционном давлении и так далее. Получается, снова всё возвращается вокруг этого. Мне кажется, что и сама Россия ещё не знает, какую занять стратегию по этой истории, как ответить на заявление Зеленского. Но и для Украины, и для России здесь важно сохранить контакт с США. Сложно ожидать, даже, если мы гипотетически представим себе, что на этой встрече будет Путин, что будет какой-то прорыв по войне", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

Эти "танцы" продолжатся до осени, доставая из всех нервы и жилы

Украинский футуролог, предприниматель и общественный деятель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь считает, что все сводится к базовому сценарию, который уже сейчас можно спрогнозировать заранее.

Первое, отмечает эксперт, это то, что никакого прекращения огня не будет. Второе – Владимир Зеленский приедет в Стамбул. Третье – Владимир Путин не приедет, потому что срочно заболеет диареей, и справка из больницы найдется. Четвертое – Дональд Трамп скажет, что так нельзя, и спросит риторически, хочет ли Владимир мира? Пятое – лидеры Европы хором скажут, что Россия не хочет прекращать огонь, и призывают Трампа к решительным действиям. Шестое – Трамп скажет, что эту войну нужно завершать, и не сделает ничего. Седьмой – Европа начнет долго разрабатывать механизм обхода вето Орбана. Восьмое – Китай будет тихо радоваться американской несостоятельности. Девятое – эти "танцы" продолжатся до осени, вытаскивая из всех нервы и жили. Десятое – осенью способность россии упадет до точки готовности к переговорам.

"Вывод из всего этого – не нервничаем, помогаем ВСУ, не формируем завышенных ожиданий, не ссоримся между собой, благодарим и уважаем друг друга", – констатировал Валерий Пекарь.

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