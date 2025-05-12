Зачем Путину встреча в Стамбуле: ждать ли прорыва

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Кравцев Сергей
В ночном заявлении 11 мая правитель России Владимир Путин заявил, что якобы настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая. Украинский президент ответил, что, прежде всего, РФ должна согласиться на прекращение огня с 12 мая, потом – можно встретиться. При этом подтвердил, что 15 мая он будет ждать Путина в Стамбуле. Что хочет Путин от встречи в Стамбуле? Что может измениться в российско-украинской войне после 15 мая? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин отметил, что ключевая аудитория предстоящей встречи в Стамбуле – это Дональд Трамп.
Эксперт обратил внимание на важный момент, когда Украина и европейские лидеры договорились координировать свои действия и выдвинули требования, что сначала 30 дней перемирия, а потом всё остальное, России нужно было как-то на все это ответить. И в Кремле придумали такой вариант, чтобы в глазах Трампа выглядеть положительно, заявив, что Россия готова к прямым переговорам с Украиной и готова к остановке войны. Поэтому россияне выдвинули требования встречи в Турции. А уже Украина в лице Зеленского обыграла эту историю. Президент переориентировал эту историю на то, что он готов к переговорам даже лично.
Отвечая на вопрос, что ждать от этой встречи Алексей Якубин говорит, что после того, как Дональд Трамп публично заявил о том, что Украине нужно ехать на эту встречу, у Киева уменьшилась возможность для манёвра.
По его словам, если глобально говорить о чём будет эта встреча, то тут есть нюансы.
Украинский футуролог, предприниматель и общественный деятель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь считает, что все сводится к базовому сценарию, который уже сейчас можно спрогнозировать заранее.
Первое, отмечает эксперт, это то, что никакого прекращения огня не будет. Второе – Владимир Зеленский приедет в Стамбул. Третье – Владимир Путин не приедет, потому что срочно заболеет диареей, и справка из больницы найдется. Четвертое – Дональд Трамп скажет, что так нельзя, и спросит риторически, хочет ли Владимир мира? Пятое – лидеры Европы хором скажут, что Россия не хочет прекращать огонь, и призывают Трампа к решительным действиям. Шестое – Трамп скажет, что эту войну нужно завершать, и не сделает ничего. Седьмой – Европа начнет долго разрабатывать механизм обхода вето Орбана. Восьмое – Китай будет тихо радоваться американской несостоятельности. Девятое – эти "танцы" продолжатся до осени, вытаскивая из всех нервы и жили. Десятое – осенью способность россии упадет до точки готовности к переговорам.
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