У Зеленского высказались о гарантиях безопасности от России

Украина не собирается даже рассматривать Россию, как сторону, от которой украинцы могут получать гарантии безопасности, поскольку именно сила, а не компромиссы, вынуждают Кремль к уступкам. Такое заявление в интервью в РБК-Украина сделал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

Ермак объяснил позицию Киева относительно прекращения войны, заявив, что любое прекращение огня может быть лишь первым этапом, а не финалом.

Глава ОП подчеркнул, что речь не идет о подписании каких-то договоренностей сразу после остановки боевых действий.

"Это первое. Второе — работа по гарантиям безопасности весь этот период не прекращалась. Сегодня уже вырисовывается определенная система", — заявил Ермак.

Он указал на присоединение Украины к JEF, то есть Объединенному экспедиционному корпусу 10-ти североевропейских стран, а также на готовность США предложить варианты гарантий безопасности.

По его словам, сейчас "есть из чего выбирать", и Украина уже имеет четкое видение последовательности действий на пути к реальному миру.

В то же время Ермак отмечает, что ситуация с позицией России остается неопределенной. Но украинцы точно не нуждаются в гарантиях безопасности от России. Поэтому здесь они нам в принципе для обсуждения не нужны.

Несмотря на это, без участия России завершить войну, по словам Андрей Ермака, невозможно – и в этом вопросе у Украины возникают разногласия с отдельными государствами. В ОП считают, что достичь мира с РФ возможно только с позиции силы.

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